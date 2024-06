Ichnusa contro l'abbandono delle bottiglie: «Se dovete inquinare non beveteci»

Ichnusa, storica birra sarda nata nel 1912, rappresenta un esempio emblematico di come un marchio possa incarnare non solo un prodotto, ma anche un territorio, le sue tradizioni e la sua gente. Con un legame radicato e rinnovato costantemente, Ichnusa ha intrapreso una serie di iniziative volte a valorizzare e proteggere l'ambiente e la cultura della Sardegna. Come? Nel 2024, ha lanciato la campagna “Il Nostro Impegno”, con l'obiettivo di contrastare l'abbandono delle bottiglie di vetro nell'ambiente.

Ichnusa: la campagna “Il Nostro Impegno”

La Sardegna è un paradiso naturale che ogni anno attira milioni di turisti, ma il suo fragile ecosistema è messo a rischio dall'abbandono dei rifiuti, in particolare delle bottiglie di vetro. Oltre la diffusione sui media, locali e nazionali, la campagna di Ichnusa include affissioni nei luoghi della movida e giornate di pulizia con Legambiente Sardegna.

Ichnusa e Legambiente Sardegna organizzano giornate di pulizia delle spiagge

I dipendenti del birrificio partecipano attivamente a queste giornate, contribuendo concretamente al decoro e alla bellezza dell'Isola. Il claim della campagna è “Se deve finire così non beveteci nemmeno” è volutamente provocatorio, e sullo sfondo immagini di bottiglie di birra Ichnusa abbandonate sugli scogli o per strada. Già all'aeroporto di Cagliari sono presenti due cartelloni della campagna, agli sbarchi e al parcheggio esterno: un monito diretto ai turisti che si apprestano al soggiorno sull'isola.

Ichnusa: arte e sensibilizzazione con i nuovi Bidoni Parlanti

I Bidoni Parlanti sono bidoni speciali per la raccolta del vetro, decorati da artisti sardi, rappresentano il cuore della nuova iniziativa di Ichnusa. Questi contenitori, posizionati nei principali punti di ritrovo costieri, sono stati personalizzati con messaggi di sensibilizzazione per rispettare l'ambiente. La loro decorazione, affidata a talentuosi muralisti locali, trasforma i semplici bidoni in opere d'arte che attirano l'attenzione e promuovono comportamenti rispettosi.

La presentazione del primo Bidone Parlante di Ichnusa: da sinistra Daniele Gregorini, Roberta Scano e Leo Gasparri (Ichnusa)

Il primo bidone è stato inaugurato a Cagliari, nella suggestiva caletta di Calamosca, un luogo molto frequentato dai giovani e dai turisti. L'artista Roberta Scano, conosciuta come Canaria, ha decorato il bidone ispirandosi alla tradizione dei murales di Orgosolo, utilizzando i toni del bianco, del nero e del rosso per sensibilizzare sul cambiamento climatico e sull'importanza di preservare l'ambiente.

Matteo Borocci, direttore del Birrificio Ichnusa, ha dichiarato: «L'impegno di Ichnusa nel tutelare le bellezze della Sardegna ha radici profonde. Con la realizzazione dei bidoni personalizzati da artisti sardi, aggiungiamo un nuovo tassello a questo mosaico di rispetto per l'isola. I bidoni, oltre a essere funzionali per la raccolta del vetro, sono opere d'arte che celebrano la bellezza della Sardegna e la creatività dei suoi abitanti, portando un messaggio sociale importante. Infatti, siamo stati chiari fin da subito: se la bottiglia deve finire per terra, allora preferiamo che la nostra birra non sia bevuta».

Ichnusa per la Sardegna: rispetto, sostenibilità e territorio

Ichnusa invita i consumatori a riflettere sul proprio impatto ambientale e sulla responsabilità personale nel mantenere puliti i luoghi naturali. Il messaggio suggerisce che, se il consumo della loro birra contribuisce all'inquinamento, sarebbe meglio non consumarla affatto. Questo approccio diretto e senza compromessi mira a creare una forte consapevolezza e stimolare un cambiamento nelle abitudini dei consumatori.

Ichnusa e Legambiente invitano i consumatori a riflettere sul proprio impatto ambientale e sul mantenere puliti i luoghi naturali

Il progetto dei bidoni parlanti è parte di una più ampia collaborazione tra Ichnusa, Legambiente Sardegna e Urban Center, che vede coinvolti volontari, dipendenti del birrificio e cittadini in giornate di pulizia delle spiagge. Da mesi, queste squadre si dedicano alla raccolta dei rifiuti nelle zone costiere più frequentate, contribuendo a mantenere puliti i luoghi di ritrovo e a diffondere un messaggio di responsabilità ambientale.

Daniele Gregorini, direttore artistico di Urban Center, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: «Attraverso questa partnership, rinnoviamo il nostro impegno a posizionare l'arte contemporanea ed il muralismo come strumenti per la cura dello spazio pubblico, sensibilizzando la comunità sull'importanza di agire come protagonisti per mantenere in vita gli spazi in cui viviamo».

Da mesi, squadre di volontari si dedicano alla raccolta dei rifiuti

Questo impegno per il territorio sardo non è nuovo. Recentemente, il progetto ha incluso anche la riforestazione di sei aree colpite dagli incendi, con la messa a dimora di 10.000 piante in tre anni. Inoltre, Ichnusa ha donato un mezzo alla Protezione Civile Sardegna per contrastare gli incendi.

Ichnusa: l'iniziativa “Il Nostro Orgoglio” e il vuoto a rendere

Dal 2021, Ichnusa promuove “Il Nostro Orgoglio”, un'iniziativa per far conoscere le bellezze della Sardegna. Nel 2021, i “Luoghi del cuore” della Sardegna sono stati protagonisti di esperienze uniche per valorizzare territori e comunità locali. Nel 2022, gli artigiani sardi del legno e del metallo hanno aperto le loro botteghe per mostrare la creazione dei preziosi manufatti locali.

Bottiglie recuperate con il sistema del vuoto a rendere, si può notare l'usura del vetro

Il birrificio Ichnusa ad Assemini (Ca) adotta il sistema del vuoto a rendere, con bottiglie riutilizzabili fino a 100 volte. Queste bottiglie, riconoscibili dal tappo verde e dal collarino bianco, sono molto apprezzate nei locali sardi. Questo sistema riduce significativamente la quantità di vetro da smaltire e le emissioni di gas serra, promuovendo un'economia circolare sostenibile.

Ichnusa: l'impatto ambientale dello stabilimento di Assemini

Il birrificio di Assemini ha avviato un piano di investimenti da 73 milioni di euro per migliorare le performance ambientali e aumentare la produzione. Questo include nuove centrali frigorifere, impianti di stoccaggio di CO 2 e torri di raffreddamento, che riducono i consumi di acqua ed energia elettrica e le emissioni di CO 2 . Nel 2023, le emissioni di CO 2 sono state ridotte del 24% e il consumo di acqua del 29% rispetto al 2022.

Il murales dello stabilimento di Assemini

Matteo Borocci, direttore del Birrificio di Assemini, sottolinea: «L'attenzione che il Birrificio di Assemini ripone verso persone e ambiente è un impegno preso che rinnoviamo costantemente, in ogni scelta che facciamo».

Ichnusa: l'impatto economico e sociale in Sardegna

Il successo di Ichnusa non si limita alla Sardegna ma ha raggiunto tutta l'Italia, con una presenza significativa nelle principali città. Questo successo ha avuto un impatto positivo sull'economia e l'occupazione in Sardegna. Secondo uno studio di Althesys, il contributo di Ichnusa alla crescita dell'isola è più che raddoppiato in quattro anni, passando da 200 milioni di euro nel 2015 a circa 455 milioni di euro nel 2019. Il birrificio Ichnusa impiega circa 100 persone, ma la sua presenza influenza oltre 5.300 lavoratori in Sardegna, con un impatto economico totale di 137 milioni di euro lungo la filiera. Questo si traduce in un notevole beneficio per le famiglie sarde e per l'economia locale.

Ichnusa: indagine sull'abbandono del vetro

Secondo una recente ricerca commissionata da Ichnusa ad AstraRicerche, quasi 7 italiani su 10 ritengono prioritario contrastare l'abbandono delle bottiglie di vetro. Tuttavia, il 25% ammette di aver abbandonato una bottiglia almeno una volta. Questo fenomeno, più diffuso tra i giovani uomini, provoca indignazione e tristezza tra la popolazione, che vede nell'abbandono del vetro un grave problema di decoro urbano e ambientale.

La Sardegna, con i suoi fragili ecosistemi, sente particolarmente la pressione del turismo. L'indagine rivela che il 74% dei sardi considera l'abbandono del vetro un problema grave e “importante”, contro il 58% della media nazionale. I motivi principali per non abbandonare il vetro includono il rispetto per la terra, il danno per le generazioni future e il deturpamento del paesaggio.

Ichnusa è quindi più di una birra: è un simbolo di impegno, sostenibilità e amore per la Sardegna. Attraverso iniziative concrete e un forte legame con il territorio, il birrificio continua a valorizzare e proteggere l'ambiente e la cultura sarda, contribuendo al benessere e alla crescita dell'isola.

Birrificio Ichnusa

