Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 11 ottobre 2025  | aggiornato alle 21:28 | 114994 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Futuro incerto per Terre d’Oltrepò: il territorio teme per i conferitori e i dipendenti

I sindaci di Broni, Casteggio e Santa Maria della Versa incontrano il commissario Zingone per fare il punto sulla crisi della cantina Terre d’Oltrepò, tutelando dipendenti, conferitori e territorio vitivinicolo

 
11 ottobre 2025 | 16:44

Futuro incerto per Terre d’Oltrepò: il territorio teme per i conferitori e i dipendenti

I sindaci di Broni, Casteggio e Santa Maria della Versa incontrano il commissario Zingone per fare il punto sulla crisi della cantina Terre d’Oltrepò, tutelando dipendenti, conferitori e territorio vitivinicolo

11 ottobre 2025 | 16:44
 

Il territorio è spaventato, come pure la politica. Le amministrazioni locali scendono in campo in modo emblematico per chiedere certezze sul futuro della cantina Terre d’Oltrepò (oggi in liquidazione coatta amministrativa) e in particolare sul futuro di dipendenti e soci conferitori. Si è tenuto l’incontro tra il commissario straordinario di Terre d’Oltrepò, Luigi Zingone, e i sindaci dei tre Comuni in cui hanno sede gli stabilimenti della cooperativa, vale a dire Broni, Casteggio e Santa Maria della Versa.

Futuro incerto per Terre d’Oltrepò: il territorio teme per i conferitori e i dipendenti

Futuro incerto per Terre d’Oltrepò: il territorio teme per i conferitori e i dipendenti

Focus sul confronto con i sindaci

Un confronto che ha permesso di fare il punto su una crisi che sta attraversando una fase decisiva e che coinvolge da vicino l’intero comparto vitivinicolo dell’Oltrepò Pavese.

«Abbiamo apprezzato la disponibilità del commissario - dichiara Antonio Riviezzi, sindaco di Broni - a incontrare i sindaci dei Comuni maggiormente coinvolti dalla crisi di Terre d’Oltrepò. Era importante potersi confrontare direttamente sulla situazione. Come amministrazioni siamo consapevoli della gravità del momento, che investe in modo profondo il nostro territorio. La situazione ci è stata rappresentata come estremamente complessa, ma abbiamo potuto constatare il massimo impegno nel ricercare una soluzione che salvaguardi i conferitori e i dipendenti. Al di là delle ipotesi sul futuro dell’azienda, oggi la priorità è tutelare le imprese che hanno conferito l’uva e i posti di lavoro. Per questo continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione e a confrontarci con il commissario nei prossimi aggiornamenti».

La posizione degli altri sindaci

Sulla stessa linea il sindaco di Casteggio, Lorenzo Vigo: «Come amministrazioni comunali - sottolinea - abbiamo confermato la massima disponibilità a collaborare, per quanto nelle nostre possibilità, con il commissario Zingone, che sta lavorando con impegno per individuare la soluzione più adeguata. Lo ringraziamo per aver voluto aggiornarci personalmente sull’evoluzione della situazione: un gesto di attenzione che consente ai Comuni di essere parte attiva in un momento così delicato per il territorio e per chi vi lavora».

«L’incontro con il dottor Zingone - aggiunge Anna Zucconi, sindaco di Santa Maria della Versa - è stato utile e costruttivo per comprendere più a fondo la reale situazione della cantina Terre d’Oltrepò. Abbiamo apprezzato la disponibilità al dialogo e l’approccio trasparente con cui sono state illustrate le sfide attuali e le prospettive future. Auspichiamo che il suo incarico possa contribuire in modo concreto a individuare un progetto solido e sostenibile, capace di risollevare la cantina e restituirle il ruolo centrale che merita nel panorama vitivinicolo del nostro territorio. Ribadiamo la massima attenzione e il nostro interesse per l’evoluzione della situazione, pronti a offrire il nostro contributo ogniqualvolta potrà essere utile».

di Stefano Calvi

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Terre d’Oltrepò commissario Zingone crisi cantina Oltrepò Pavese sindaci dipendenti conferitori Broni Casteggio Santa Maria della Versa
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Pentole Agnelli
Mangilli Caffo
Beer and Food
Consorzio Asti DOCG
Pentole Agnelli
Mangilli Caffo
Beer and Food
Consorzio Asti DOCG
Lucart
Nutras

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025