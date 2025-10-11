Il territorio è spaventato, come pure la politica. Le amministrazioni locali scendono in campo in modo emblematico per chiedere certezze sul futuro della cantina Terre d’Oltrepò (oggi in liquidazione coatta amministrativa) e in particolare sul futuro di dipendenti e soci conferitori. Si è tenuto l’incontro tra il commissario straordinario di Terre d’Oltrepò, Luigi Zingone, e i sindaci dei tre Comuni in cui hanno sede gli stabilimenti della cooperativa, vale a dire Broni, Casteggio e Santa Maria della Versa.

Futuro incerto per Terre d’Oltrepò: il territorio teme per i conferitori e i dipendenti

Focus sul confronto con i sindaci

Un confronto che ha permesso di fare il punto su una crisi che sta attraversando una fase decisiva e che coinvolge da vicino l’intero comparto vitivinicolo dell’Oltrepò Pavese.

«Abbiamo apprezzato la disponibilità del commissario - dichiara Antonio Riviezzi, sindaco di Broni - a incontrare i sindaci dei Comuni maggiormente coinvolti dalla crisi di Terre d’Oltrepò. Era importante potersi confrontare direttamente sulla situazione. Come amministrazioni siamo consapevoli della gravità del momento, che investe in modo profondo il nostro territorio. La situazione ci è stata rappresentata come estremamente complessa, ma abbiamo potuto constatare il massimo impegno nel ricercare una soluzione che salvaguardi i conferitori e i dipendenti. Al di là delle ipotesi sul futuro dell’azienda, oggi la priorità è tutelare le imprese che hanno conferito l’uva e i posti di lavoro. Per questo continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione e a confrontarci con il commissario nei prossimi aggiornamenti».

La posizione degli altri sindaci

Sulla stessa linea il sindaco di Casteggio, Lorenzo Vigo: «Come amministrazioni comunali - sottolinea - abbiamo confermato la massima disponibilità a collaborare, per quanto nelle nostre possibilità, con il commissario Zingone, che sta lavorando con impegno per individuare la soluzione più adeguata. Lo ringraziamo per aver voluto aggiornarci personalmente sull’evoluzione della situazione: un gesto di attenzione che consente ai Comuni di essere parte attiva in un momento così delicato per il territorio e per chi vi lavora».

«L’incontro con il dottor Zingone - aggiunge Anna Zucconi, sindaco di Santa Maria della Versa - è stato utile e costruttivo per comprendere più a fondo la reale situazione della cantina Terre d’Oltrepò. Abbiamo apprezzato la disponibilità al dialogo e l’approccio trasparente con cui sono state illustrate le sfide attuali e le prospettive future. Auspichiamo che il suo incarico possa contribuire in modo concreto a individuare un progetto solido e sostenibile, capace di risollevare la cantina e restituirle il ruolo centrale che merita nel panorama vitivinicolo del nostro territorio. Ribadiamo la massima attenzione e il nostro interesse per l’evoluzione della situazione, pronti a offrire il nostro contributo ogniqualvolta potrà essere utile».

di Stefano Calvi