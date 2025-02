Campari, previsti tagli al personale: a rischio 100 posti in Italia

Il nuovo ceo di Campari, Simon Hunt, in carica da poco più di un mese, secondo le ultime indiscrezioni, sta sviluppando un piano di riduzione dei costi. Il piano potrebbe prevedere un taglio del 10% della forza lavoro, pari a circa 500 dipendenti a livello globale, di cui 100 in Italia e circa 20 dirigenti. Campari ha confermato l'avvio di un processo di ristrutturazione, precisando però che i numeri ufficiali non sono ancora stati definiti.

Campari potrebbe operare dei tagli al personale

L'azienda sta implementando un programma di iniziative volto a migliorare crescita e redditività attraverso semplificazione e contenimento dei costi. Il piano prevede una ristrutturazione organizzativa per garantire stabilità e sostenibilità finanziaria nel medio e lungo termine. Campari ha dichiarato che, nel caso in cui fosse necessario procedere con riduzioni di personale, verranno adottate misure nel rispetto dei dipendenti coinvolti, garantendo il supporto necessario. L'azienda sta lavorando all'implementazione di un nuovo modello operativo, motivo per cui non è ancora possibile fornire un numero definitivo di esuberi a livello globale.

