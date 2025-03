Franciacorta in festa: eventi, degustazioni e incontri per i 35 anni del Consorzio

Prima i convegni di studio e gli appuntamenti enogastronomici per i 35 anni del Consorzio, poi il Festival di Primavera: sarà un fine settimana all'insegna dei vini della Franciacorta. Il 6, 7, 8 e 9 di marzo per la prestigiosa Docg bresciana è stato programmato infatti un lungo weekend di celebrazioni.

Il Consorzio Franciacorta festeggia 35 anni di eccellenza: eventi e degustazioni dal 6 al 9 marzo

«Un'occasione per scoprire il territorio - dice il presidente uscente del Consorzio, Silvano Brescianini - attraverso approfondimenti culturali, sapori autentici, racconti affascinanti e paesaggi suggestivi». Si perché, quest'anno, il Festival si abbina anzitutto con l'arancia rossa di Sicilia Igp, che sarà ospite d'onore nei piatti dei ristoranti e delle trattorie della zona bresciana. Gli chef-cuochi li stanno già preparando in questi giorni con abbinamenti creativi tra Sud e Nord Italia per il Festival dedicato all'incontro tra cultura , enogastronomia e tradizione.

Il tutto accompagnato dalle bollicine da scoprire (e riscoprire) nelle cantine aperte al pubblico con una svariata serie di iniziative: dalle visite, alle degustazioni sensoriali condotte dai sommelier. Ma il piatto forte, per così dire della quattro giorni, sarà la festa per i 35 anni di vita dell'ente di controllo e tutela delle 120 aziende vitivinicole iscritte, essendo stato costituito nel marzo-aprile del 1990.

Alla Catilina di Clusane d'Iseo, il 6 marzo si terrà il primo confronto "Sulla Franciacorta 35: identità e prospettive per il vino di domani" fra giornalisti, studiosi ed esperti del settore. Il giorno successivo, degustazione condotta dai 3 Master of wine italiani, Gorelli, Lonardi e Russo, e ,ancora, nel pomeriggio un convegno tecnico scientifico. Infine, sabato 8 marzo nel pieno del festival, al Museo Santa Giulia di Brescia, la presentazione del prestigioso volume di Armando Castagno "Viaggio in Franciacorta - Un diario" edito da Treccani.

Di Renato Andreolassi

