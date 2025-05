Il miglior Chiaretto del 2025? Quello delle Cantine Delai di Puegnago

Chiaretto sempre più sugli scudi con l'avvicinarsi della stagione estiva. "Il vino di una notte" (attenzione però, Mattia Vezzola si inalbera assai a definirlo così) non è più tale, anzi, è in continua crescita qualitativa. A testimoniarlo gli oltre 20mila visitatori della 73ª "Fiera del vino di Polpenazze", conclusasi con successo la scorsa settimana e, soprattutto, la giuria del 47° Palio del Chiaretto assegnato al Borgo la Quercia. Secondo una selezione curata dai Castellani del Chiaretto, per il terzo anno consecutivo, il miglior vino è quello prodotto dalle Cantine Delai di Puegnago, che ha superato in finale l'Antica Corte dei Ronchi di Bedizzole e la cantina Bottenago di Polpenazze.

Il miglior Chiaretto è quello delle Cantine Delai di Puegnago

Al concorso hanno partecipato 26 etichette, valutate da due distinte giurie: una di tecnici e una dei soli Confratelli. In gara, i Valtènesi Riviera del Garda Classico Dop Chiaretto, valutati e giudicati con criteri visivi, olfattivi e gustativi. Secondo gli organizzatori: «Il livello medio è in crescita, segno di un lavoro attento in vigna e in cantina nelle zone lacustri sparse fra le province di Brescia e Verona». Un giudizio che rafforza il ruolo del Chiaretto come ambasciatore dell'enologia benacense. Il Palio viene promosso ogni anno dalla Confraternita, nata nel 1978 e presieduta dal 2022 da Donatella Avigo. Particolare tutt'altro che insignificante: sia le giurie della Confraternita che quelle del 19° Concorso Enologico Nazionale Valtènesi Garda Classico hanno premiato i vini prodotti dalla cantina Delai, di Sergio Delai, che a Polpenazze ha conquistato addirittura ben 4 diplomi di merito. Onore a un piccolo produttore che ha puntato tutto sulla qualità.

Di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata