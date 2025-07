Beretta, la storica azienda di armi investe anche nel vino biologico del Friuli

Dalla Val Trompia, passando attraverso la Franciacorta, il Trentino, la Toscana, il Piemonte fino ai Colli Orientali del Friuli. L'industria armeria bresciana Beretta, attraverso Upifra Agricole, la società che controlla il ramo di investimenti nel settore vitivinicolo della famiglia Gussalli Beretta, ha acquistato infatti il 40 per cento della Leonardo Specogna, cantina fondata negli anni 60 da Leonardo Specogna a Corno di Rosazzo (Ud).

La Porta del Vento nei vigneti di Cantine Specogna

Oggi è condotta dai nipoti Cristian e Michele. Un'azienda di 27 ettari di vigneti gestiti secondo i principi dell'agricoltura bio, principalmente a bacca bianca. L'etichetta vinicola Beretta, con l'operazione Specogna, raggiunge complessivamente oltre 170 ettari vitati in proprietà, 60 dipendenti e 800.000 bottiglie prodotte, oltre che sui Colli Friulani Orientali, in Franciacorta con l'azienda Sparviere, in Alto Adige, a Monforte d'Alba, in varie realtà toscane da Bolgheri a Radda nel Chianti Classico fino a Orlandi Cantucci nelle colline Teramane.

Di Renato Andreolassi

