Vendemmia anticipata in Italia: produzione stimata a 45 milioni di ettolitri

Le avversità climatiche non fermano il vino italiano. Secondo le stime diffuse dalla Coldiretti, la produzione di quest’anno dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di ettolitri, con una qualità che oscilla tra il buono e l’ottimo. L’inizio della raccolta è stato segnato dalla vendemmia precoce del Pinot nero per lo spumante nell’azienda agricola Massimo Cassarà a Salemi, in provincia di Trapani. «Il bilancio finale - spiegano dalla Coldiretti - si farà tradizionalmente a San Martino, ma le impressioni iniziali sono di un’annata che porterà uva in qualità e quantità». Saranno però le condizioni climatiche delle prossime settimane a confermare o meno queste previsioni.

La vendemmia 2025 è partita in anticipo

Vendemmia anticipata e condizioni climatiche

La vendemmia 2025 è partita in anticipo rispetto alla media degli ultimi anni, principalmente a causa delle alte temperature che hanno accelerato la maturazione delle uve. Siccità e maltempo hanno influito in alcune zone sulle rese produttive, ma senza compromettere la qualità complessiva. La Coldiretti segnala inoltre che i danni da malattie come peronospora e oidio sono stati inferiori rispetto alle preoccupazioni iniziali, così come gli attacchi di insetti alieni. Tuttavia, questi fenomeni hanno inciso sui costi di produzione, soprattutto per l’approvvigionamento idrico e le strategie di protezione delle uve.

La raccolta delle uve e le varietà interessate

La vendemmia è partita con le uve destinate agli spumanti, in particolare Pinot nero e Chardonnay, e proseguirà con altri bianchi ad agosto. A settembre e ottobre sarà il turno della Glera per il Prosecco e delle principali uve rosse autoctone, come Sangiovese, Montepulciano e Nebbiolo. La raccolta si concluderà a novembre con le uve di Aglianico e Nerello.

Il contesto economico e commerciale

Il settore vitivinicolo italiano si trova a un momento delicato. I dazi imposti dagli Stati Uniti colpiscono il principale mercato di riferimento per valore, mentre proseguono gli sforzi per contrastare la demonizzazione del vino, che resta un elemento centrale della Dieta Mediterranea. Secondo Coldiretti, il fatturato complessivo supera i 14 miliardi di euro, con circa 241mila imprese viticole e una superficie coltivata di 675mila ettari. Le regioni con la maggiore superficie vitata sono Veneto, Sicilia e Puglia. Il comparto occupa direttamente circa 1,3 milioni di persone, tra campi, cantine, distribuzione e attività collegate.

Situazione per regione: produzioni e criticità

L'Abruzzo registra una buona produzione, nonostante danni da grandine nel Chietino, con rese di 120-140 quintali per ettaro. In Basilicata si attende un’annata leggermente superiore alla media quinquennale. La Calabria mostra un aumento del 10-15% della produzione, eccezion fatta per il Crotonese, dove gelate hanno compromesso circa un quinto del raccolto. La Campania prevede quantità in linea o superiori allo scorso anno, ma con crescenti preoccupazioni per la siccità. Anche in Emilia Romagna le produzioni sono nella media, con pochi problemi da clima e malattie. Il Friuli Venezia Giulia presenta variazioni significative in base alla zona e alla capacità di irrigazione, con quantità generali nella media ma leggermente più basse nelle aree collinari, specialmente per Pinot grigio e Tocai friulano.

Nel Lazio si prevedono quantità in lieve diminuzione, mentre la Liguria si mantiene stabile. In Lombardia si attendono aumenti produttivi, sebbene nel Pavese restino da valutare i danni causati dalla peronospora dell’anno precedente. Nelle Marche, nonostante la siccità, le rese sono attese in aumento (120-180 quintali/ha). Positive anche le previsioni per Molise (Trebbiano e Montepulciano) e Piemonte, con ottime rese ad Asti, Alessandria e Cuneo, ma qualche timore per l’attacco del coleottero Popillia Japonica nel Torinese. In Puglia la produzione è stimata in crescita del 20%, senza particolari problemi di siccità.

La Sardegna vede una produzione variabile intorno alla media regionale, ma la scarsità d’acqua minaccia i vigneti nel Sassarese. In Sicilia la produzione si mantiene stabile a circa 3 milioni di ettolitri, in linea con gli ultimi tre anni. In Toscana la vendemmia è nella media e la qualità attesa è ottima. Cresce la produzione in Trentino Alto Adige (+5-10%), mentre in Umbria si attende una buona annata nonostante qualche difficoltà da peronospora e caldo. La Val d’Aosta dovrebbe restare nella norma, così come il Veneto, con produzione allineata a quella del 2024.

