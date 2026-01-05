Addio ad Arnaldo Caprai: il visionario che ha messo il Sagrantino sulla mappa globale

Arnaldo Caprai è scomparso all’età di 92 anni. La sua carriera iniziò nel settore tessile, dove si affermò come imprenditore e collezionista di merletti antichi con la sua attività a Foligno. Negli anni ’70 decise di investire sul territorio umbro, acquistando una tenuta con vigneti nel cuore di Montefalco, dando così avvio a un progetto che avrebbe segnato la storia della vitivinicoltura locale.

Marco Caprai (a sinistra) con il padre Arnaldo

Il Sagrantino protagonista di una visione internazionale

La scelta di puntare sul Sagrantino di Montefalco ha trasformato la cantina Caprai in un punto di riferimento internazionale. Attraverso ricerca e innovazione, Caprai ha saputo valorizzare un vitigno autoctono, portandolo a riconoscimenti globali senza mai perdere il legame con il territorio e la tradizione.

Un’eredità imprenditoriale e culturale

«Mio padre è stato un ottimista e un generoso», ha raccontato il figlio Marco all’Ansa. «Ci lascia l’insegnamento di guardare sempre avanti, di credere nell’impresa e nello sviluppo». Secondo Marco Caprai, «La sua è stata una grande visione imprenditoriale, prima nel tessile, poi nel vino. Un uomo che ha sempre creduto nel realizzare grandi imprese, con una visione generosa e con un profondo impegno sociale». Fino all’ultimo, Caprai ha trasmesso l’idea che il futuro si costruisce con passione e fiducia.