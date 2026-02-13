A Mantova riflettori accesi sul vino delle piccole e medie aziende

È una sfida che nasce nel cuore della Pianura padana, all’insegna della valorizzazione delle piccole e medie cantine, nel segno della qualità e della capacità di innovare. Questi gli obiettivi di “MilleVini”, nuova rassegna vitivinicola promossa dalla Fiera Millenaria di Gonzaga (Mn) e dedicata alle realtà che interpretano il vino come espressione del territorio. L’appuntamento è in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio nel padiglione Zero del polo fieristico mantovano.

MilleVini: la vetrina delle piccole e medie cantine italiane

«MilleVini - rimarca l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi - è un modello di fiera coerente con la visione che Regione Lombardia ha sul vino. Dare spazio alle piccole e medie realtà significa infatti sostenere chi contribuisce in modo concreto alla vitalità delle nostre filiere». L’iniziativa, pur nascendo in un contesto locale, si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione del comparto vitivinicolo e agroalimentare lombardo e non solo, mettendo in rete produttori, territori e filiere provenienti da alcune delle principali regioni italiane a vocazione enologica. Una trentina le cantine presenti, attive su 40mila ettari vitati, per una produzione complessiva di circa 380mila bottiglie all’anno.

La manifestazione propone un format centrato sull’esperienza e sull’incontro diretto con i produttori, con degustazioni guidate, momenti di approfondimento e un forte legame con l’agroalimentare di qualità. Accanto al vino, infatti, saranno protagonisti anche salumi, formaggi e altre eccellenze gastronomiche, in un dialogo che rafforza il valore complessivo del made in Italy agroalimentare. Il programma della manifestazione, aperta al pubblico e non solo agli addetti ai lavori, prevede masterclass, degustazioni e momenti di intrattenimento, con un’attenzione particolare alla formazione e alla divulgazione, anche grazie alla collaborazione con Ais Mantova.

Di Renato Andreolassi