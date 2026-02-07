Una buona notizia per le cantine lombarde in vista di Wine Paris ( la Franciacorta, ad esempio, sarà presente nella capitale francese con 30 cantine dal 9 all'11 febbraio) e del Vinitaly di metà aprile. La Regione Lombardia rafforza infatti il sostegno al suo comparto vitivinicolo con 3,7 milioni di euro di contributi destinati a 139 aziende del territorio, grazie alla misura “Investimenti OCM Vino” per la campagna 2025/2026.

Regione Lombardia: nuovi fondi per innovazione e accoglienza nelle cantine

OCM Vino 2025/2026: investimenti per cantine, vendita diretta e accoglienza

«Questa iniziativa - ha dichiarato l'assessore all'agricoltura Beduschi - è stata pensata per accompagnare le imprese non solo nella modernizzazione delle cantine, ma anche nello sviluppo della vendita diretta e nella ricettività, sempre più centrali per la competitività del settore».

Le risorse permetteranno alle aziende beneficiarie di investire in strutture produttive più efficienti, in spazi dedicati all’accoglienza e alla degustazione e in strumenti utili a rafforzare il rapporto diretto con il consumatore, valorizzando l’identità dei vini lombardi e dei territori in cui nascono.

Interventi finanziabili: strutture, macchinari ed e-commerce

Il bando finanzia interventi che spaziano dalla realizzazione e riqualificazione di fabbricati produttivi agli spazi dedicati alla commercializzazione e alle sale degustazione, fino all’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature innovative per la lavorazione, l’affinamento e l’imbottigliamento del vino.

Sono inoltre sostenuti l’allestimento di punti vendita aziendali, il potenziamento degli uffici e lo sviluppo dell’e-commerce, strumenti fondamentali per intercettare nuovi mercati e valorizzare le produzioni di qualità.

Contributi regionali e percentuali di finanziamento

Il contributo regionale copre fino al 40% della spesa ammissibile per micro, piccole e medie imprese, favorendo investimenti orientati all’innovazione, all’efficienza energetica e alla crescita complessiva delle aziende vitivinicole lombarde. Per le imprese classificabili come intermedie (con meno di 750 dipendenti e con fatturato annuo inferiore a 200 milioni di euro) il contributo è del 20%.

«Sostenere questi investimenti - ha concluso l’assessore Beduschi - significa dare forza alle imprese e, allo stesso tempo, qualificare l’offerta dei nostri territori. Cantine più attrezzate e aperte al pubblico rendono il vino lombardo ancora più riconoscibile e competitivo».

OCM Vino: domande ammesse e contributi per provincia

Questo il numero delle domande ammesse e dei contributi concessi a ogni provincia:

Bergamo: 14 cantine, 151.530 euro;

Brescia: 78 cantine, 2.578.000 euro;

Como: 1 cantina, 6.515 euro;

Lecco: 1cantina, 18.950 euro;

Monza e Brianza: 1 cantina, 30.244 euro;

Milano: 3 cantine, 27.200 euro;

Mantova: 4 cantine, 142.337 euro;

Pavia: 18 cantine, 515.300 euro;

Sondrio: 19 cantine, 234.986 euro

di Renato Andreolassi