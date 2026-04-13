Il Vinitaly diventa laboratorio politico per il futuro del vino europeo

Nella seconda giornata di Vinitaly, il confronto sul futuro del vino europeo si sposta sul terreno delle politiche comunitarie. La visita del Commissario europeo all’Agricoltura Christophe Hansen ha riportato al centro il tema degli strumenti necessari per affrontare una fase considerata complessa per il comparto. «Siamo a un mese dall’adozione del Pacchetto vino», ha spiegato Hansen, «una proposta che rappresenta un segnale concreto per un settore chiamato a misurarsi con cambiamento climatico e tensioni geopolitiche». Il riferimento è a un insieme di misure pensate per accompagnare l’evoluzione del sistema vitivinicolo europeo, tra adattamento produttivo e sostegno alla competitività.

Il commissario europeo Christophe Hansen (a destra) con il presidente di Veronafiere Federico Bricolo

Nel corso dell’intervento, il commissario ha indicato anche le prospettive commerciali come uno dei fronti su cui l’Unione europea intende muoversi con maggiore decisione. «Stiamo lavorando a un’agenda commerciale ambiziosa e aperta», ha osservato, citando l’India tra i mercati considerati strategici per la crescita del settore.

Uno scenario che, nelle intenzioni delle istituzioni europee, dovrebbe favorire una maggiore capacità delle imprese di posizionarsi all’estero, valorizzando produzioni di qualità e identità territoriali. In questo contesto, il Pacchetto vino introduce incentivi mirati anche alla promozione nei Paesi terzi, con un’attenzione particolare a realtà produttive consolidate come quella italiana.

La presenza di Hansen si inserisce in un calendario che vede Vinitaly consolidare il proprio ruolo come luogo di dialogo tra imprese, associazioni e istituzioni. A Verona sono arrivati anche i rappresentanti dei ministeri agricoli di Serbia e Georgia, insieme al viceministro albanese, a testimonianza di una dimensione che supera il perimetro commerciale.

Il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, ha sottolineato come la manifestazione si confermi uno spazio di confronto operativo. «La presenza del Commissario europeo testimonia la volontà di un dialogo diretto con il mondo del vino», ha dichiarato, evidenziando la necessità di strumenti normativi e politiche di sostegno in grado di accompagnare le trasformazioni in atto.

Nel quadro delineato a Verona, emerge un comparto chiamato a riorganizzarsi di fronte a variabili esterne sempre più incisive. Dalle condizioni climatiche alle dinamiche internazionali, il vino europeo si trova a gestire una fase di ridefinizione che richiede un coordinamento tra livello produttivo e istituzionale. Vinitaly, in questa prospettiva, continua a funzionare non solo come vetrina commerciale ma come punto di raccordo tra interessi diversi, dove si tenta di costruire una sintesi tra esigenze delle imprese e indirizzi delle politiche agricole.