Pacchetto vino, dall’Ue il via libera definitivo: cosa prevede la riforma

Via libera finale dei 27 Paesi Ue (tra cui, ovviamente, l’Italia) al “Pacchetto vino”, il pacchetto di misure di sostegno al settore vitivinicolo europeo. L’intesa con l’Eurocamera, raggiunta a inizio dicembre, è stata approvata all’unanimità nel corso del Consiglio Ue Agrifish a Bruxelles. Il regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il Parlamento europeo, ricordiamo, aveva già dato il suo ok lo scorso 10 febbraio, con un voto che non lasciava spazio a interpretazioni: 625 favorevoli, 15 contrari e 11 astensioni.

Il ministro Francesco Lollobrigida

Un via libera definitivo che è stato letto dal governo italiano anche come il risultato di una linea politica sostenuta durante il confronto europeo. «L’Ue ha avuto degli eccessi ideologici nei confronti del settore vino che hanno tentato di cancellarlo dai finanziamenti per le promozioni. Il governo italiano fin dal primo giorno ha assunto una posizione netta e chiara sulla difesa di questo prodotto e sulla responsabilità nel dire che va bevuto con moderazione, ma che non siamo disponibili a rinunciare al valore che il vino ha in termini di storia, identità, cultura, tutela dell’ambiente ed economia» ha dichiarato il ministro Francesco Lollobrigida. Il provvedimento, ricordiamo, era già stato accolto positivamente nelle scorse settimane dagli addetti ai lavori, pur con alcune riserve.

Un pacchetto per affrontare la crisi strutturale del settore

Nel merito, il Pacchetto vino prova a rispondere alle difficoltà strutturali che il comparto sta vivendo, tra calo dei consumi, cambiamenti nei comportamenti dei consumatori e una pressione climatica sempre più evidente. Il testo mette insieme più linee di intervento: maggiori risorse per aiutare i viticoltori ad adeguare la produzione all’evoluzione del mercato, nuovi strumenti per fronteggiare eventi meteorologici estremi e fitopatie, regole più chiare per l’etichettatura dei vini dealcolati e a ridotto contenuto alcolico, oltre a un rafforzamento delle misure dedicate a enoturismo, promozione ed export.

Uno dei capitoli più delicati riguarda proprio l’etichettatura. Le nuove norme chiariscono finalmente il perimetro dei vini dealcolati: il termine “analcolico”, accompagnato dalla dicitura “0,0%”, potrà essere utilizzato solo se il titolo alcolometrico non supera lo 0,05% vol. I prodotti che restano sopra lo 0,5% vol, ma che hanno comunque una gradazione inferiore di almeno il 30% rispetto allo standard della categoria prima della dealcolazione, dovranno invece essere indicati come “a ridotto contenuto alcolico”.

Via libera dell’Ue al “Pacchetto vino”: misure, regole e novità

Accanto a questo, il Pacchetto, come detto, introduce un sostegno finanziario aggiuntivo per affrontare calamità naturali, condizioni climatiche estreme e fitopatie, temi ormai centrali per la viticoltura europea. Tra le misure più discusse c’è la possibilità di utilizzare fondi Ue anche per l’estirpazione definitiva delle viti, con l’obiettivo di stabilizzare la produzione: un punto particolarmente rilevante per Paesi come la Francia, che da tempo lavorano in questa direzione. Il massimale del sostegno nazionale alla distillazione del vino e alla vendemmia verde viene fissato al 25% per ciascuno Stato membro.

Sul fronte della promozione, le misure dedicate alla crescita economica delle aree rurali e alla valorizzazione dei vini europei nei Paesi terzi potranno contare su un finanziamento Ue fino al 60% delle spese sostenute. A questo si aggiunge la possibilità per gli Stati membri di integrare il sostegno con un ulteriore 30% per le piccole e medie imprese e fino al 20% per le aziende di dimensioni maggiori. Spazio anche all’enoturismo, con un supporto economico pensato per iniziative informative e promozionali - dalla pubblicità agli eventi, dalle mostre agli studi - finanziabili per tre anni e rinnovabili fino a un massimo di nove.

Le reazioni del settore: aperture e nodi ancora irrisolti

Come accennato, le reazioni degli addetti ai lavori già nelle scorse settimane erano state in larga parte positive, pur con qualche riserva: «Il via libera rappresenta un cambiamento significativo, ma ora è essenziale garantire risorse adeguate al settore all’interno delle nuove politiche europee per rendere l’applicazione effettivamente utile alle aziende» aveva sottolineato Coldiretti dopo il via libera del Parlamento Ue. Un settore che, ricordiamo, vale 14,5 miliardi di euro di fatturato, conta 241mila imprese su 681mila ettari vitati e si regge su una biodiversità unica, con 570 varietà autoctone e una superficie per il 78% dedicata alle Indicazioni geografiche.

Più articolata, invece, era stata la lettura di Confcooperative. Luca Rigotti, presidente del Settore vitivinicolo e del Gruppo vino del Copa-Cogeca, aveva infatti riconosciuto che diverse misure andavano nella direzione giusta, dalla maggiore dotazione finanziaria per il clima agli interventi contro la flavescenza dorata, fino al rafforzamento dell’enoturismo. Aveva inoltre valutato positivamente l’aggiornamento delle definizioni sui vini dealcolati e l’introduzione della dicitura “a ridotto contenuto alcolico”, definita «un passo avanti positivo sia per i produttori sia per i consumatori», auspicando però «che si potesse arrivare in tempi brevi anche a una soluzione normativa per i vini a bassa gradazione alcolica naturale».

Luca Rigotti, presidente del Settore vitivinicolo e del Gruppo vino del Copa-Cogeca

Non erano, però, mancate le criticità. «Rimane la preoccupazione per l’esclusione di alcuni elementi qualificanti che avrebbero reso il provvedimento più completo ed efficace e avrebbero dato al settore ulteriori strumenti per recuperare la piena competitività». Ed è proprio a queste osservazioni che si collegano alcuni nodi strutturali, già segnalati a suo tempo dallo stesso Rigotti: dalla mancata possibilità di riutilizzare i fondi non spesi nell’annualità successiva alla non estensione alle cooperative delle aliquote di cofinanziamento più alte previste per le Pmi. «Si tratta di lacune - aveva rimarcato - che ridimensionano la portata di un intervento che avrebbe potuto essere più incisivo».

Un passo avanti, ma il percorso resta lungo

Insomma, il via libera definitivo è un passaggio significativo per un comparto che da tempo chiedeva strumenti più chiari e mirati, ma non chiude il cantiere del settore. L’efficacia del Pacchetto vino dipenderà ora soprattutto dalla sua applicazione concreta e dalla capacità di tradurre le misure in risultati reali per imprese e territori. Il provvedimento introduce basi normative più definite e nuovi strumenti di intervento, ma per il mondo vitivinicolo resta - sostanzialmente - un punto di partenza, non di arrivo.