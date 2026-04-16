Castell’Arquato chiama: vino, musica e sapori nel weekend del Monterosso Festival

Nel weekend del 9 e 10 maggio, Monterosso Val d’Arda Festival torna a Castell’Arquato (Pc) per la sua tredicesima edizione, portando nel cuore della Val d’Arda due giorni dedicati al Monterosso Doc, alle cantine del territorio e a un programma che intreccia degustazioni, incontri e musica. Il tutto dentro un borgo medievale che, tra riconoscimenti come “Borghi più belli d’Italia” e Bandiera arancione del Touring Club, continua a essere uno dei riferimenti più solidi del turismo enogastronomico piacentino.

Castell’Arquato, due giorni tra calici e vigneti: torna il Monterosso Festival

Un vino, un territorio, una storia che torna a raccontarsi

E allora, entrando nel vivo, il festival, come detto, ruota attorno al Monterosso Val d’Arda Doc, bianco identitario della zona che si presenta nelle tre versioni classiche - fermo, frizzante e spumante - e che nasce da un assemblaggio di vitigni locali come Ortrugo, Malvasia di Candia Aromatica, Moscato Bianco e Trebbiano Romagnolo. Un vino che affonda le radici in una storia lunga, tanto da comparire già nel Cinquecento tra i preferiti di Papa Paolo III Farnese, e che oggi prova a tenere insieme memoria e contemporaneità senza perdere riconoscibilità. In questo senso, lungo la cosiddetta “via della barricaia”, il pubblico si muove tra i banchi delle cantine, assaggia le diverse interpretazioni del Monterosso e, nel frattempo, incontra prodotti e piatti del territorio. Il ritmo è quello delle manifestazioni che funzionano davvero: si cammina, si assaggia, si ascolta, si torna indietro per un secondo bicchiere. E intanto il centro storico diventa una mappa fatta di soste.

Degustazioni, talk e un programma che allarga lo sguardo

Poi, andando oltre il semplice banco d’assaggio, l’edizione 2026 inserisce una serie di appuntamenti che provano a dare struttura all’esperienza. Da una parte le degustazioni Smart e le masterclass, pensate per entrare più a fondo nei vini e nei prodotti locali; dall’altra i talk, che toccano temi come i cinquant’anni del Monterosso o il rapporto tra vino e territorio. Nel mezzo, una parte gastronomica che resta centrale, con salumi piacentini Dop, Grana Padano e piatti della tradizione che accompagnano ogni assaggio. E ancora, la domenica si concentra sulla Malvasia di Candia Aromatica, con una giornata dedicata che prova a valorizzare uno dei vitigni più riconoscibili della zona, mentre la sera lascia spazio a un format più leggero come il Monterosso After Party, distribuito tra Viale delle Rimembranze e Parco delle Driadi. Un modo, questo, per allungare la permanenza e tenere insieme pubblici diversi, senza snaturare il contesto.

Il programma in sintesi

Sabato 9 maggio

Ore 10.00: apertura della barricaia

apertura della barricaia Ore 11.00: inaugurazione ufficiale

inaugurazione ufficiale Ore 11.00 : apertura "Bollicine della Val d’Arda"

: apertura "Bollicine della Val d’Arda" Ore 11.00 : apertura “Spazio Food” con stand e prodotti tipici

: apertura “Spazio Food” con stand e prodotti tipici Ore 11.00 : apertura degustazione alla cieca

: apertura degustazione alla cieca Ore 11.30 : talk “I 50 anni del Monterosso Val d’Arda”

: talk “I 50 anni del Monterosso Val d’Arda” Ore 13.00: “A pranzo con la cantina” presso l’Enoteca

“A pranzo con la cantina” presso l’Enoteca Ore 15.30 : degustazione Smart “La Spalla di San Secondo”

: degustazione Smart “La Spalla di San Secondo” Ore 16.00 : masterclass “Passiti Piacentini”

: masterclass “Passiti Piacentini” Ore 16.15 : degustazione Smart “L’olio di Castell’Arquato”

: degustazione Smart “L’olio di Castell’Arquato” Ore 17.00 : talk “Il sentiero del Monterosso Val d’Arda”

: talk “Il sentiero del Monterosso Val d’Arda” Ore 17.00: trekking del vino

trekking del vino Ore 19.00 : risottata al Monterosso (spazio Food)

: risottata al Monterosso (spazio Food) Dalle ore 19.00: Monterosso After Party

Domenica 10 maggio

Ore 10.00: apertura rassegna dedicata alla Malvasia di Candia Aromatica

apertura rassegna dedicata alla Malvasia di Candia Aromatica Ore 11.00 : apertura area Food

: apertura area Food Ore 11.00 : talk “Le Chiese Piacentine”

: talk “Le Chiese Piacentine” Ore 11.45 : degustazione Smart “I salumi piacentini”

: degustazione Smart “I salumi piacentini” Ore 11.15 : degustazione Smart “Grana Padano”

: degustazione Smart “Grana Padano” Ore 16.00 : masterclass

: masterclass Ore 16.15 : degustazione Smart “La Torta di Vigolo Marchese”

: degustazione Smart “La Torta di Vigolo Marchese” Ore 17.00 : talk “Paolo III Farnese il Papa del Buon Bere”

: talk “Paolo III Farnese il Papa del Buon Bere” Ore 13.00: “A pranzo con la cantina” presso l’Enoteca

“A pranzo con la cantina” presso l’Enoteca Ore 19.00: Monterosso After Party

Le cantine partecipanti

A dare sostanza al festival, ovviamente, c’è il lavoro delle cantine. Di seguito, l’elenco di quelle che parteciperanno all’evento:

Bargazzi Tiziano (Vernasca)

(Vernasca) Casa Benna Vini (Castell’Arquato)

(Castell’Arquato) Colombano (Vernasca)

(Vernasca) Cristian Barbanotti (Lugagnano Val d’Arda)

(Lugagnano Val d’Arda) Croci Ermanno (Castell’Arquato)

(Castell’Arquato) Gandolfi Giacomo (Castell’Arquato)

(Castell’Arquato) Il Rintocco (Vernasca)

(Vernasca) La Camina (Vernasca)

(Vernasca) La Ciocca (Carpaneto Piacentino)

(Carpaneto Piacentino) La Massina (Vernasca)

(Vernasca) La Pusterla (Castell’Arquato)

(Castell’Arquato) La Ratta (Vernasca)

(Vernasca) La Rugiada (Castell’Arquato)

(Castell’Arquato) La Tollara (Alseno)

(Alseno) Loschi Enrico (Castell’Arquato)

(Castell’Arquato) Marchionni Roberto (Castell’Arquato)

(Castell’Arquato) Piani Castellani (Pontenure)

(Pontenure) Pierluigi Mignani (Lugagnano Val d’Arda)

(Lugagnano Val d’Arda) Rapaccioli Valter (Castell’Arquato)

(Castell’Arquato) Ràcca di Raccanello Alessandro (Vernasca)

(Vernasca) Sartori Fabio (Vernasca)

(Vernasca) Schiavi Andrea (Gropparello)

(Gropparello) Segalini (Gropparello)

(Gropparello) Tenuta La Bertuzza (Castell’Arquato)

(Castell’Arquato) Terre di Lodola (Gropparello)

(Gropparello) Terzoni Claudio (Vernasca)

(Vernasca) Verdelli Walter (Castell’Arquato)

(Castell’Arquato) Villa Oppi (Alseno/Castelnuovo Fogliani)

(Alseno/Castelnuovo Fogliani) Villa Rosalba (Carpaneto)

(Carpaneto) Visconti di Vigoleno (Vernasca)

«L’amore autentico per Castell’Arquato e l’orgoglio per le radici della Val d’Arda ci spingono, anno dopo anno, a dedicare ogni nostra energia alla realizzazione di questo Festival, che racconta le bellezze e le risorse del territorio. Organizzarlo è sempre uno sforzo impegnativo, portato avanti con dedizione dai nostri volontari, che trova la sua più grande ricompensa nel vedere i visitatori percorrere con stupore la via della "barricaia" o partecipare ai momenti del programma. Siamo entusiasti di condividere l’anima del nostro borgo medievale e le eccellenze del Monterosso Doc, offrendo a giovani, famiglie e coppie un weekend di autentica gioia, dai percorsi di trekking tra i vigneti fino alla musica del Monterosso After Party» ha commentato Franco Ticchi, responsabile dell’organizzazione e presidente dell’associazione La Goccia Aps. E quindi, tirando le fila, il Monterosso Val d’Arda Festival resta uno degli appuntamenti più centrati quando si parla di eventi legati al vino locale: dimensione contenuta, forte radicamento territoriale e un programma che prova a non disperdersi. Il resto, come sempre, lo fanno i produttori e il pubblico.