Consorzio Valpolicella: eletto il nuovo Cda e approvato un bilancio record

Il Consorzio vini Valpolicella rinnova il proprio Consiglio di amministrazione e si prepara alla scelta del nuovo presidente che guiderà l’ente fino al 2028. L’assemblea dei soci ha eletto il nuovo Cda al termine di un mandato segnato da trasformazioni del mercato, tensioni internazionali e cambiamenti nei consumi, soprattutto nel comparto dei vini rossi. Il nuovo organo collegiale sarà chiamato nelle prossime settimane a individuare il successore del presidente uscente Christian Marchesini, che conclude il triennio alla guida del Consorzio.

Un momento dell'assemblea del Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella

Chi sono i nuovi consiglieri del Consorzio Valpolicella

Il nuovo Consiglio di amministrazione risulta composto da:

Alfredo Albertini, Cantina Soc. Valpolicella Classico di San Pietro in Cariano

Agostino Anselmi, Collis Veneto Wine Group S.C.A.

Carlo Boscaini, Az. Agr. Boscaini Carlo S.S.

Diego Cottini, Az. Agr. Montezovo S.S.

Davide Degani, Soc. Agr. Campo degli Olivi S.S.

Paolo Fiorini, Cadis 1898 S.C.A.

Lucio Furia, Soc. Agr. Le Ruine S.S.

Giovanni Lai, Gerardo Cesari S.p.A.

Christian Marchesini, Az. Agr. Monte Gradella S.A.S.

Umberto Pasqua Di Bisceglie, Pasqua Vigneti e Cantine S.p.A.

Matteo Provolo, Provolo Soc. Agr. di Provolo Marco

Cristian Ridolfi, Gruppo Italiano Vini S.p.A.

Pietro Sartori, Collis Heritage S.p.A.

Luigi Turco, Cantine di Verona S.C.A.

Christian Zulian, Cantina Valpolicella Negrar S.C.A.

L’assemblea elettiva ha registrato una partecipazione vicina all’80% della rappresentatività consortile.

Marchesini: «Il mercato del vino rosso è cambiato rapidamente»

Nel suo intervento di fine mandato, Christian Marchesini ha tracciato un bilancio degli ultimi anni, evidenziando le difficoltà affrontate dal comparto vitivinicolo. «Concludiamo questo mandato con la consapevolezza di aver guidato il Consorzio in un periodo complesso, segnato da sfide geoeconomiche e da una profonda evoluzione dei consumi su scala globale», ha dichiarato Marchesini. «Il mercato è cambiato rapidamente, imponendo capacità di adattamento e senso di responsabilità».

Christian Marchesini, presidente uscente del Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella

Secondo il presidente uscente, il Consorzio ha reagito rafforzando soprattutto le attività promozionali in Italia e all’estero, con particolare attenzione alle aziende di dimensioni più contenute. Tra i passaggi considerati strategici figura la cessione dei marchi da parte della Camera di commercio di Verona, ritenuta centrale per la tutela della denominazione. Sul piano identitario resta invece aperto il percorso di candidatura della tecnica dell’appassimento a patrimonio culturale immateriale Unesco.

Bilancio record per il Consorzio: utile vicino ai 300mila euro

L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio 2025 del Consorzio, chiuso con un utile di quasi 296mila euro. I ricavi complessivi sfiorano i 4,9 milioni di euro, sostenuti soprattutto dalle attività di tutela e promozione. La sola tutela della denominazione ha generato oltre 970mila euro tra risarcimenti e attività collegate, mentre i ricavi istituzionali hanno superato gli 840mila euro, in crescita del 21% rispetto all’anno precedente. Sul fronte promozionale il Consorzio ha destinato oltre 3 milioni di euro a iniziative ed eventi tra Italia ed estero, pari a circa il 65% dei costi diretti sostenuti dall’ente.

Amarone sotto tutela: ritirate etichette contestate in Europa e Asia

Nel 2025 il Consorzio ha seguito 35 vertenze legate a casi di italian sounding riferiti soprattutto all’Amarone della Valpolicella. Quindici le situazioni già concluse positivamente, con il ritiro delle etichette contestate e risarcimenti riconosciuti dai tribunali internazionali. Tra i casi citati figurano Montemarrone in Svezia, Avarone in Svizzera, Amarone A Ma Luo Ni in Cina e Casa Marroni nel territorio dell’Unione europea. Parallelamente prosegue il programma di formazione Valpolicella Education Program, nato nel 2018 e oggi presente in 29 Paesi con 89 Valpolicella Wine Specialist certificati.

Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella

Viale del Marmo 9 - 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr)

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