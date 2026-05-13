Folonari cambia guida: Davide Profeti è il nuovo amministratore delegato

Cambio ai vertici di Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. Dallo scorso 4 maggio il nuovo amministratore delegato della società è infatti Davide Profeti, manager con una lunga esperienza nel settore vitivinicolo italiano e in particolare nel territorio del Chianti Classico. Profeti raccoglie il testimone di Bruno Alvisini, che conclude il proprio percorso professionale dopo dieci anni alla guida dell’azienda della famiglia Folonari.

Davide Profeti nuovo amministratore delegato di Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute

Il percorso di Davide Profeti

La carriera del nuovo amministratore delegato si è sviluppata inizialmente nel largo consumo, con esperienze in Procter & Gamble, Bolton Group e Mars Inc., per poi spostarsi stabilmente nel comparto vino. Negli ultimi vent’anni Profeti ha lavorato in realtà storiche del vino toscano come Marchesi Mazzei, Castelli del Grevepesa, Agricola San Felice e Tenute Piccini, aziende fortemente legate alla valorizzazione del Chianti Classico e dei mercati internazionali. La nomina arriva in una fase in cui molte imprese vitivinicole italiane stanno rafforzando il profilo manageriale delle proprie strutture, soprattutto per affrontare mercati sempre più competitivi e un contesto segnato da consumi in evoluzione e pressione sui costi.

Con l’uscita di Bruno Alvisini si chiude un ciclo durato un decennio. Nel corso della sua carriera Alvisini ha ricoperto ruoli di vertice in aziende come Cinzano, Gancia Spumanti, Martini & Rossi, Cantine Florio e Duca di Salaparuta del gruppo Illva Saronno. Durante il suo mandato in Folonari Tenute, l’azienda ha lavorato sul rafforzamento dell’organizzazione produttiva e commerciale, mantenendo il focus sui territori storici della produzione toscana. «È per me un onore entrare a far parte di un’azienda fondata su valori solidi e su un profondo rispetto per il territorio e per la tradizione vitivinicola italiana», ha dichiarato Davide Profeti. «Intendo lavorare insieme a tutto il team per affrontare le sfide del contesto attuale, favorendo un ulteriore processo di crescita orientato all’innovazione e alla valorizzazione del patrimonio aziendale».

Mercati esteri e identità territoriale tra le priorità del gruppo

Nel commentare la nomina, il presidente Giovanni Folonari ha sottolineato il peso dell’esperienza maturata da Profeti nel vino toscano e nei mercati internazionali. «Siamo certi che la sua visione strategica e la profonda conoscenza del territorio ci guideranno verso nuovi traguardi, consolidando il posizionamento sui mercati esteri e valorizzando ulteriormente il nostro patrimonio vitivinicolo», ha spiegato Folonari, ringraziando al tempo stesso Alvisini per il lavoro svolto negli ultimi dieci anni. La scelta di un manager con competenze specifiche nel Chianti Classico conferma la volontà dell’azienda di rafforzare il legame tra identità territoriale e sviluppo internazionale, in una fase di trasformazione per tutto il comparto del vino italiano.

Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute

Via di Nozzole 12 - 50022 Greve in Chianti (Fi)

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