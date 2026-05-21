La Lombardia investe 2,5 milioni per promuovere i vini nei mercati extra Ue

Nuovo stanziamento di due milioni e mezzo di euro per far conoscere i vini lombardi sui mercati extra-europei. È la cifra messa sul tavolo dalla Regione Lombardia nell'ambito del bando Ocm per la promozione nel periodo 2026-2027. I progetti devono essere presentati entro il 30 giugno, sotto varie forme associative, dal sistema vitivinicolo lombardo.

Nuovi fondi per il vino lombardo: 2,5 milioni per i mercati extra Ue

La misura, finanziata attraverso la quota regionale dei fondi europei, punta a sostenere iniziative di conoscenza e informazione, con l'obiettivo di consolidare la presenza del vino della rosa camuna sui mercati internazionali. Bollicine, bianchi, rossi e rosati oggi raggiungono un export di 330 milioni di euro, con una crescita che sfiora l'8%. Possono accedere ai contributi, con domande da presentare sull'apposita piattaforma regionale: organizzazioni professionali di produttori, consorzi di tutela, cooperative, reti d'impresa, associazioni temporanee e singoli produttori.

Il bando finanzia attività di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere ed eventi internazionali, campagne informative sui regimi di qualità europea, azioni dedicate alle produzioni Dop, Igp e biologiche. Il contributo copre fino al 50% delle spese sostenute. L'importo minimo dei progetti deve essere di 100mila euro, ridotto a 30mila per i piccoli produttori. «I nostri vini - fanno sapere in Regione - con questo ulteriore stanziamento devono poter competere nelle migliori condizioni possibili, soprattutto in una fase economica e geopolitica che richiede aperture di nuovi mercati e il consolidamento di quelli esistenti».

Di Renato Andreolassi