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Contributi

La Lombardia investe 2,5 milioni per promuovere i vini nei mercati extra Ue

Le risorse sosterranno iniziative di comunicazione internazionale, eventi e valorizzazione delle produzioni Dop, Igp e biologiche. Contributi fino al 50% delle spese ammissibili per i progetti selezionati

 
21 maggio 2026 | 12:37

La Lombardia investe 2,5 milioni per promuovere i vini nei mercati extra Ue

Le risorse sosterranno iniziative di comunicazione internazionale, eventi e valorizzazione delle produzioni Dop, Igp e biologiche. Contributi fino al 50% delle spese ammissibili per i progetti selezionati

21 maggio 2026 | 12:37
 

Nuovo stanziamento di due milioni e mezzo di euro per far conoscere i vini lombardi sui mercati extra-europei. È la cifra messa sul tavolo dalla Regione Lombardia nell'ambito del bando Ocm per la promozione nel periodo 2026-2027. I progetti devono essere presentati entro il 30 giugno, sotto varie forme associative, dal sistema vitivinicolo lombardo.

La Lombardia investe 25 milioni per promuovere i vini nei mercati extra Ue

Nuovi fondi per il vino lombardo: 2,5 milioni per i mercati extra Ue

La misura, finanziata attraverso la quota regionale dei fondi europei, punta a sostenere iniziative di conoscenza e informazione, con l'obiettivo di consolidare la presenza del vino della rosa camuna sui mercati internazionali. Bollicine, bianchi, rossi e rosati oggi raggiungono un export di 330 milioni di euro, con una crescita che sfiora l'8%. Possono accedere ai contributi, con domande da presentare sull'apposita piattaforma regionale: organizzazioni professionali di produttori, consorzi di tutela, cooperative, reti d'impresa, associazioni temporanee e singoli produttori.

Il bando finanzia attività di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere ed eventi internazionali, campagne informative sui regimi di qualità europea, azioni dedicate alle produzioni Dop, Igp e biologiche. Il contributo copre fino al 50% delle spese sostenute. L'importo minimo dei progetti deve essere di 100mila euro, ridotto a 30mila per i piccoli produttori. «I nostri vini - fanno sapere in Regione - con questo ulteriore stanziamento devono poter competere nelle migliori condizioni possibili, soprattutto in una fase economica e geopolitica che richiede aperture di nuovi mercati e il consolidamento di quelli esistenti».

Di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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