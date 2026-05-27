Montalbera investe sull’enoturismo: nuova terrazza con piscina tra i vigneti

Nel Monferrato apre “Dolce Vita”, la nuova terrazza panoramica firmata Montalbera che amplia l’offerta enoturistica della cantina piemontese con un investimento da 550mila euro dedicato all’accoglienza tra i vigneti del Ruchè. Il nuovo spazio comprende una piscina a sfioro immersa nel paesaggio vitato, gazebo suite, area relax e un salone polivalente per eventi, inserendosi nel percorso di sviluppo hospitality avviato dall’azienda dopo il successo delle wine suite.

Nel Monferrato apre “Dolce Vita”, la nuova terrazza panoramica di Montalbera

La nuova area si estende su circa 700 mq e, come detto, ospita quattro gazebo suite, 25 postazioni lettini e una piscina a sfioro di 16 metri per 6 con acqua salata mantenuta costantemente alla temperatura di 28 gradi. Uno spazio affacciato direttamente sull’anfiteatro vitato aziendale e pensato per accogliere wine lovers italiani e internazionali all’interno di un’esperienza orientata al relax e alla permanenza in cantina. Accanto alla terrazza trova posto anche un salone polivalente con capienza fino a 100 persone e cucina privata, destinato a matrimoni, battesimi, convention, eventi aziendali e celebrazioni private.

«Questo investimento rappresenta per noi un ulteriore valore aggiunto nel percorso di crescita di Montalbera, una realtà già riconosciuta a livello nazionale e internazionale per l’eccellenza e l’identità dei propri vini - ha dichiarato il titolare Franco Morando. Dopo il grande successo delle nostre wine suite, sentivamo la necessità di investire ulteriormente nell’accoglienza e nell’ospitalità, valorizzando non soltanto Montalbera ma l’intero territorio del Monferrato. La nuova piscina a sfioro, immersa tra i vigneti e affacciata sul cuore aziendale, rappresenta un investimento importante che siamo certi verrà apprezzato dai tanti enoturisti che ogni giorno scelgono la nostra realtà».

L’esperienza firmata Montalbera comprende anche il wine shop aperto sette giorni su sette, dedicato alla vendita diretta dei vini aziendali, e il percorso di visita nelle cantine sotterranee dove sono custodite oltre 400 barrique. Un itinerario della durata di circa un’ora e mezza che accompagna gli ospiti alla scoperta dell’identità produttiva e del patrimonio vitivinicolo aziendale. Il progetto enoturistico si completa con una proposta esperienziale che comprende yoga in barricata, picnic in vigna, tour in e-bike ed esperienze a cavallo o in vespa, sviluppate per valorizzare il paesaggio e il rapporto diretto con il territorio. Montalbera guarda inoltre ai prossimi sviluppi con la realizzazione di tre nuovi alloggi vacanza dotati di cucina autonoma, pensati per un pubblico interessato a soggiorni più indipendenti e flessibili nel cuore del Monferrato.

Montalbera

Cascina Montalbera 1 - 14030 Castagnole Monferrato (At)

Tel +39 338 735 6001