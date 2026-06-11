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giovedì 11 giugno 2026  | aggiornato alle 12:21 | 119726 articoli pubblicati

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12-13 giugno

A Brescia torna Cantine in Castello: degustazioni tra le mura del Cidneo

Il 12 e 13 giugno il piazzale della Locomotiva ospita venti aziende vitivinicole della provincia, con percorsi di assaggio dedicati a vini bianchi, rossi, rosati e bollicine, affiancati dai food truck

 
11 giugno 2026 | 12:01

A Brescia torna Cantine in Castello: degustazioni tra le mura del Cidneo

Il 12 e 13 giugno il piazzale della Locomotiva ospita venti aziende vitivinicole della provincia, con percorsi di assaggio dedicati a vini bianchi, rossi, rosati e bollicine, affiancati dai food truck

11 giugno 2026 | 12:01
 

Il Colle Cidneo, con il possente Castello medievale che domina Brescia, si prepara ad accogliere una nuova edizione di "Cantine in Castello". L'appuntamento è promosso da Confagricoltura Brescia, in collaborazione con WeLoveCastello, per valorizzare i migliori vini e i produttori del territorio.

A Brescia torna Cantine in Castello: degustazioni tra le mura del Cidneo

Cantine in Castello, due serate tra i vini bresciani sul Colle Cidneo

Dopo il successo dello scorso anno, l’evento torna venerdì 12 e sabato 13 giugno, dalle 19 alle 23, nello scenario del piazzale della Locomotiva. Per due sere, nei pressi del mastio Visconteo si terrà un percorso enologico a cielo aperto, dove il pubblico potrà incontrare venti cantine e gustare una selezione di etichette rappresentative delle diverse vocazioni vitivinicole della provincia: dai bianchi ai rossi, dai rosati alle bollicine, in un viaggio ideale tra Franciacorta, Garda, colline della Valverde e la pianura di Capriano. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’occasione per conoscere da vicino il lavoro dei viticoltori, scoprire nuove produzioni e apprezzare la qualità di un comparto che rappresenta una delle eccellenze agricole della Leonessa.

Il format dell’evento, come nel 2025, prevede l’acquisto di un biglietto d’ingresso al costo di 15 euro in prevendita online sul sito di WeLoveCastello e a 20 euro direttamente in cassa. Ogni token sarà associato a una diversa tipologia di vino: bianco per i vini bianchi, beige per le bollicine, rosa per i rosati, rosso per i rossi e verde per una degustazione libera. Un sistema pensato per accompagnare i visitatori in un percorso vario e completo, favorendo l’assaggio di etichette differenti e la scoperta di nuove cantine. Una volta terminati i token compresi nel biglietto, sarà possibile acquistarne altri in cassa e proseguire così l’esperienza di degustazione. Accanto alle degustazioni saranno presenti anche i food truck, che completeranno l’offerta della serata con proposte gastronomiche.

A Brescia torna Cantine in Castello: degustazioni tra le mura del Cidneo

Il Castello medievale del Colle Cidneo

«Cantine in Castello è un’occasione per dare visibilità ai nostri produttori e raccontare la ricchezza del vino bresciano in un contesto unico come il Castello - ha dichiarato Gian Luigi Vimercati, vicepresidente di Confagricoltura Brescia. La risposta positiva registrata nella precedente edizione conferma l’interesse verso le aziende vitivinicole e verso esperienze di questo genere. Il nostro impegno è continuare a promuovere le imprese associate, creando occasioni d’incontro diretto con il pubblico». Per Sabrina Gozio, presidente della sezione Vitivinicola dell’organizzazione, «l’evento conferma la volontà di Confagricoltura Brescia di sostenere il comparto vitivinicolo locale attraverso iniziative capaci di valorizzare non solo il prodotto, ma anche le storie e le competenze delle aziende agricole». Senza dimenticare che, prima di salire al Falcone d’Italia (così viene anche denominata l’antica costruzione), si può ammirare lungo le sue pendici il vigneto urbano più grande d’Europa, dove si coltiva, fra l’altro, la rara uva Invernenga.

Di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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