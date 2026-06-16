Oltre 4mila produttori sotto un'unica regia: la nuova governance della Toscana Igt

Il Consorzio Vino Toscana è stato riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste come organismo di tutela rappresentativo dell'intera Indicazione Geografica Tipica Toscana. Un passaggio che segna una nuova fase per una delle denominazioni più diffuse del panorama vitivinicolo regionale e che attribuisce al Consorzio un ruolo di riferimento per tutti i produttori che rivendicano la Toscana Igt. Il decreto, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, certifica il raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa in materia di rappresentatività, con il superamento delle soglie minime richieste sia in termini di produzione sia di numero di operatori aderenti.

Da sinistra: Stefano Campatelli, Eugenio Giani, Cesare Cecchi e Leonardo Marras

Cosa cambia con il riconoscimento

Il riconoscimento cosiddetto erga omnes consente al Consorzio di operare non più soltanto nell'interesse delle aziende associate, ma dell'intero sistema produttivo legato alla Toscana Igt. Ciò significa che l'organismo potrà svolgere attività di tutela, promozione, vigilanza e valorizzazione a beneficio di tutti i produttori coinvolti nella filiera, indipendentemente dall'adesione associativa.

La Toscana Igt rappresenta una realtà particolarmente ampia. Ogni anno oltre 4mila aziende vitivinicole producono e commercializzano più di 90 milioni di bottiglie, numeri che ne fanno una delle indicazioni geografiche più rilevanti del vino italiano.

Il percorso avviato dal Consorzio

Il riconoscimento arriva a conclusione di un percorso iniziato con la costituzione del Consorzio e proseguito con una serie di interventi destinati a rafforzare l'identità della denominazione. Tra questi figura la recente revisione del disciplinare, approvata nei mesi scorsi, che ha portato all'adozione della denominazione semplificata "Toscana" in sostituzione della precedente dicitura "Toscano o Toscana". Una modifica pensata per consolidare la riconoscibilità del marchio sui mercati nazionali e internazionali.

La revisione ha inoltre introdotto la categoria del vino spumante, ampliando le possibilità produttive e commerciali della denominazione. «Oggi abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante, dotandoci di uno strumento che possiede tutti i requisiti per operare secondo le esigenze del settore», ha dichiarato il presidente del Consorzio, Cesare Cecchi. «In una fase di mercato complessa, questo riconoscimento ci permette di gestire la denominazione e sostenere le attività delle aziende vitivinicole toscane».

Un interlocutore unico per il comparto

Il nuovo status attribuisce al Consorzio una funzione di coordinamento delle politiche di valorizzazione della Toscana Igt, creando un punto di riferimento unitario per il dialogo con le istituzioni regionali, nazionali ed europee. Il decreto prevede inoltre la possibilità di coinvolgere economicamente l'intera platea dei produttori interessati dalle attività consortili. Una misura che dovrebbe consentire di ampliare le risorse disponibili per progetti di tutela, promozione e comunicazione della denominazione.

Secondo Leonardo Marras, assessore all'Agricoltura della Regione Toscana, il riconoscimento rappresenta un passaggio significativo per l'intero sistema vitivinicolo regionale. «È un risultato che rafforza la capacità del comparto di fare squadra e di valorizzare una denominazione che rappresenta una parte importante della produzione toscana».

Il significato dell'erga omnes nel mondo del vino

Nel linguaggio giuridico, l'espressione erga omnes significa "nei confronti di tutti". Applicata al settore vitivinicolo, indica la possibilità per un Consorzio riconosciuto di estendere la propria attività all'intera denominazione, assumendo compiti di rappresentanza e tutela che riguardano tutti gli operatori coinvolti. Si tratta di uno strumento che negli anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nella gestione delle denominazioni italiane, soprattutto per quelle caratterizzate da numeri elevati e da una forte presenza sui mercati internazionali.

«Questo risultato non deve essere letto soltanto come un traguardo raggiunto», ha osservato il direttore del Consorzio, Stefano Campatelli, «ma come la costruzione di una base solida sulla quale sviluppare progetti e prospettive future per i produttori». Per la Toscana Igt si apre quindi una fase nuova, nella quale la rappresentanza unitaria della denominazione potrà incidere sulle strategie di tutela e valorizzazione di uno dei nomi più riconosciuti del vino italiano.