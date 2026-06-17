Argentina mercato chiave per Cinzano: Peñaflor diventa partner distributivo

La gestione di Cinzano in Argentina si avvia verso una nuova configurazione operativa dopo l’accordo tra Grupo Peñaflor e Gruppo Caffo 1915, maturato a seguito del recente passaggio del marchio al gruppo italiano. Dal 1° luglio 2026 sarà Peñaflor a occuparsi della distribuzione nel Paese, che rappresenta il principale mercato mondiale del vermouth. «L’obiettivo è garantire una transizione senza interruzioni e preservare la relazione storica tra il marchio e i consumatori», viene sottolineato nella nota congiunta.

I board di Gruppo Caffo 1915 e Grupo Peñaflor riuniti

Il ruolo dell’Argentina nella geografia del vermouth

Il legame tra Argentina e Cinzano è considerato strutturale per la categoria. Il consumo locale, radicato nella cultura dell’aperitivo, ha reso il Paese un punto di riferimento globale per il brand. «Per l’Argentina, Cinzano è molto più di un’etichetta importata», ha spiegato Lucas Pérez Averastegui, direttore generale per il Cono Sud di Peñaflor. «Il nostro Paese rappresenta il suo principale mercato a livello mondiale, con quote che negli ultimi anni hanno sfiorato il 70% del consumo globale».

Continuità produttiva e nuova architettura della filiera

La riorganizzazione definisce una struttura a più livelli: proprietà del marchio in capo a Caffo, produzione affidata in transizione a Campari Group e distribuzione gestita da Peñaflor. «La fase di passaggio è stata costruita per non generare discontinuità operative», emerge dalle parti coinvolte, con l’obiettivo di mantenere stabile il mercato durante la trasformazione del modello distributivo.

La strategia di Gruppo Caffo 1915 e il ruolo di Peñaflor

Per il Gruppo Caffo 1915, l’acquisizione di Cinzano rappresenta un punto di svolta nel percorso internazionale. «Cinzano è un marchio che può ancora crescere sia sul vermouth tradizionale sia su nuove linee di prodotto», ha dichiarato Nuccio Caffo, amministratore delegato del gruppo. «Abbiamo individuato in Peñaflor il partner più adatto per lo sviluppo nel mercato argentino, grazie alla sua struttura distributiva e alla capacità di marketing». Il gruppo punta a rafforzare la propria presenza globale portando il marchio in oltre 100 Paesi.

Per Peñaflor, l’accordo segna un ampliamento verso il comparto degli spirits, in una fase di diversificazione del portafoglio. «Il vermouth condivide il dna del vino ed è una categoria in crescita», ha osservato Lucas Pérez Averastegui. «Il nostro lavoro sarà ampliare le occasioni di consumo e rafforzare la presenza del marchio nei canali chiave». La rete commerciale del gruppo, attiva in oltre 90 mercati, diventa così il perno della distribuzione argentina di Cinzano.

Un equilibrio tra eredità e sviluppo

La partnership si basa su una logica di continuità industriale. «L’obiettivo condiviso è preservare e rafforzare il legame storico tra Cinzano e il mercato argentino», viene ribadito, con un focus su stabilità e sviluppo progressivo. In questa fase, il marchio si colloca in un equilibrio tra identità storica e nuova governance distributiva, con l’intenzione di mantenere la leadership nel segmento vermouth.