Heineken cambia guida: Rafael Oliveira sarà il nuovo ceo dal 1° ottobre 2026

Heineken ha scelto il manager che guiderà il gruppo nei prossimi anni. Il Consiglio di Sorveglianza ha infatti indicato Rafael (Rafa) Oliveira come nuovo presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato, con una nomina che sarà sottoposta all'approvazione degli azionisti il prossimo 5 agosto. Se confermato, entrerà in carica il 1° ottobre 2026, raccogliendo la responsabilità di accompagnare il gruppo nella fase successiva del piano strategico EverGreen 2030. La scelta arriva al termine di un processo di selezione internazionale e porta in Heineken un dirigente che negli ultimi anni ha costruito il proprio percorso tra il mondo del caffè e quello del largo consumo, maturando esperienze in mercati molto diversi tra loro.

Rafael Oliveira sarà il nuovo ceo di Heineken

Un profilo costruito tra caffè, alimentare e finanza

Oliveira proviene da JDE Peet's, dove ricopre il ruolo di amministratore delegato dal novembre 2024. Dopo l'acquisizione della società da parte di Keurig Dr Pepper, gli è stata affidata anche la responsabilità della futura divisione globale dedicata al caffè, destinata a riunire le attività del gruppo in un'unica società quotata. Prima dell'esperienza nel comparto del caffè aveva trascorso dieci anni in The Kraft Heinz Company, arrivando alla guida dei mercati internazionali con responsabilità che spaziavano dall'Europa all'Asia-Pacifico, passando per Africa e America Latina. Ancora prima aveva costruito una parte della propria carriera nella finanza, lavorando per Goldman Sachs nei mercati emergenti asiatici. Un percorso professionale che unisce competenze industriali, gestione dei marchi globali e conoscenza dei mercati finanziari, elementi che il gruppo olandese considera funzionali alla prossima fase di sviluppo.

Continuità nella strategia, ma con uno sguardo esterno

La nomina rappresenta anche un cambio di prospettiva. Heineken ha infatti scelto un amministratore delegato proveniente dall'esterno dell'organizzazione, pur confermando la volontà di proseguire lungo il percorso già definito dal piano EverGreen 2030. Secondo Peter Wennink, presidente del Consiglio di Sorveglianza, Oliveira possiede le caratteristiche necessarie per affrontare questa fase. «Siamo lieti di accogliere Rafa in Heineken. È un leader dinamico, con una consolidata esperienza nella guida di aziende globali del largo consumo. Ha dimostrato di saper trasformare situazioni complesse in priorità strategiche chiare, coinvolgendo le persone e assicurando una rigorosa esecuzione dei piani. Siamo convinti che la sua leadership contribuirà ad accelerare l'attuazione della strategia EverGreen 2030 e a creare valore sostenibile per tutti gli stakeholder».

Anche Charlene de Carvalho-Heineken, principale azionista del gruppo, ha espresso fiducia nella scelta. «La mia famiglia ed io siamo soddisfatti del rigoroso processo internazionale che ha portato alla candidatura di Rafa. Riteniamo che la sua capacità di tradurre la strategia in risultati concreti, unita alla leadership delle persone e alla visione di lungo periodo, rappresenti il profilo giusto per guidare Heineken».

Heineken, il nuovo corso firmato Oliveira

Nel primo messaggio rivolto all'azienda, Oliveira ha posto l'attenzione soprattutto sulle persone e sulla continuità del lavoro svolto negli ultimi anni. «Sono onorato di entrare in Heineken, una delle aziende più riconosciute al mondo nel settore beverage. La strategia EverGreen 2030 rappresenta una base solida sulla quale costruire il futuro. Mi entusiasma soprattutto la possibilità di lavorare con le persone che hanno contribuito al successo del gruppo e sviluppare insieme una nuova fase di crescita, innovazione e attenzione ai consumatori». Il manager ha inoltre assicurato il massimo impegno affinché il passaggio di consegne avvenga senza interruzioni operative.

L'arrivo di Oliveira rappresenta una delle operazioni manageriali più rilevanti dell'anno nel comparto food & beverage. Pur provenendo dal mondo del caffè, il nuovo amministratore delegato ha costruito la propria esperienza in aziende caratterizzate da marchi globali, filiere internazionali e mercati altamente competitivi, elementi che trovano numerosi punti di contatto con il business della birra.

Per Heineken la scelta sembra rispondere all'esigenza di rafforzare l'esecuzione delle strategie più che modificarne l'impostazione. Nei prossimi mesi il gruppo continuerà a essere guidato dall'attuale Executive Team, mentre Oliveira entrerà ufficialmente in carica dal 1° ottobre 2026, dopo il via libera degli azionisti. Per il comparto sarà interessante osservare come un manager proveniente dal mondo del caffè interpreterà le sfide dell'industria birraria internazionale, tra evoluzione dei consumi, sostenibilità, innovazione di prodotto e crescente competizione nei mercati globali.