Alta Langa, vendemmia 2026 in anticipo: uve sane e basi spumante di alta qualità

Le condizioni climatiche registrate dall'autunno 2025 fino all'estate 2026 delineano prospettive favorevoli per la prossima vendemmia dell'Alta Langa. La disponibilità idrica accumulata durante i mesi più piovosi, unita a una primavera regolare e a un'estate priva di particolari criticità fitosanitarie, ha accompagnato lo sviluppo dei vigneti verso una maturazione che lascia intravedere una raccolta di elevata qualità. Secondo le prime valutazioni del Consorzio Alta Langa, la vendemmia prenderà il via con qualche giorno di anticipo rispetto alla media stagionale, confermando una tendenza ormai sempre più frequente nelle aree viticole italiane.

Il caldo accelera la vendemmia in Alta Langa

Inverno e primavera hanno favorito lo sviluppo della vite

Dopo un autunno caratterizzato da precipitazioni abbondanti e dalla prima nevicata già il 21 novembre, anche i primi mesi del 2026 hanno garantito un apporto idrico sufficiente a mantenere buone riserve nei terreni. La primavera si è sviluppata con temperature miti e senza significativi episodi di gelo, favorendo un germogliamento anticipato già alla fine di marzo. L'evoluzione fenologica della vite ha quindi seguito un calendario più veloce rispetto alla media, interessando in anticipo la fioritura e le successive fasi di sviluppo vegetativo. Di conseguenza, la raccolta dovrebbe iniziare nella prima parte di agosto, partendo dal Pinot Nero e proseguendo con lo Chardonnay, i due vitigni protagonisti della denominazione.

Il caldo accelera la maturazione

Le elevate temperature registrate tra la fine di luglio e l'inizio di agosto potrebbero accentuare ulteriormente l'anticipo, soprattutto nei vigneti situati alle quote più basse, dove le temperature medie risultano naturalmente più elevate. Negli areali collinari più alti, invece, la vendemmia potrebbe slittare di alcuni giorni grazie a condizioni pedoclimatiche differenti, contribuendo a mantenere una raccolta distribuita nel tempo. Nel complesso, l'andamento dell'estate è stato favorevole. Le precipitazioni contenute hanno limitato la pressione delle principali malattie fungine, consentendo una gestione fitosanitaria più semplice e garantendo uve in ottimo stato sanitario.

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Le prospettive per l'Alta Langa

Alla luce dell'andamento stagionale, il Consorzio prevede una vendemmia 2026 di livello qualitativo elevato. Le uve presentano un buon equilibrio acido, un'adeguata maturazione tecnologica e caratteristiche che fanno prevedere basi spumante capaci di esprimere freschezza, finezza ed eleganza, elementi distintivi dello stile Alta Langa.

Cerutti: «Servono monitoraggi sempre più puntuali»

L'anticipo delle maturazioni conferma quanto la gestione del vigneto richieda oggi un controllo sempre più accurato. «I picchi di caldo che accelerano o, integrandosi con le variabili pedoclimatiche, modificano improvvisamente le curve di maturazione - osserva Gianmario Cerutti, vicepresidente del Consorzio - impongono una gestione attenta dei vigneti fino a ridosso della vendemmia e un monitoraggio costante della maturazione per essere pronti a raccogliere nel momento migliore, preservando la qualità del prodotto».

Gianmario Cerutti, vicepresidente del Consorzio Alta Langa