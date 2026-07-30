Presenza è il filo conduttore scelto da Alice Paillard per definire il Blanc de Blancs 2015 . Un concetto tradotto visivamente dall'artista Jeff Kowatch , le cui pennellate solari e vibranti vestono l'etichetta di questa edizioni limitata. Il richiamo alla matericità dell'opera trova riscontro immediato nel calice: lo Champagne si distingue per un sorso denso e profondo, capace di fondere in perfetto equilibrio la struttura del frutto, l'acidità e la tipica mineralità gessosa del suolo. Lo Chardonnay rappresenta lo stile identitario di questa maison a conduzione familiare, fondato su una conoscenza capillare di ogni singola parcella distribuita nella Côte des Blancs .

Il millesimo 2015 è ricordato in Champagne come un'annata complessa e segnata da temperature elevate. La risposta di Bruno Paillard è partita direttamente dalla vigna, applicando lavorazioni del suolo studiate per spingere le radici delle viti ad andare in profondità alla ricerca di acqua e microelementi nutrienti. Per preservare slancio e bevibilità, la scelta dei tagli ha superato i confini tradizionali. Accanto al prestigio assoluto di Mesnil-sur-Oger, il Grand Cru della Côte des Blancs che dona spina dorsale e rigore, la maison ha coinvolto village capaci di garantire una naturale quota acida: da Grauves (Premier Cru) fino a Bouzy, villaggio della Montagne de Reims. Questa selezione mirata di terroir ha permesso di ottenere un quadro stilistico completo, dove il volume della materia non va mai a scapito dell'eleganza. L'evoluzione è stata poi rifinita da tre anni di affinamento sui lieviti nelle cantine della maison.