BIRRA PAULANER
La prima Weissbier analcolica al mondo compie 40 anni e rilancia la sfida
Paulaner Weissbier 0,0% nasce da una storia iniziata nel 1986, quando il birrificio bavarese realizzò la prima Weissbier analcolica al mondo. Oggi quella scelta anticipatrice incontra le nuove abitudini di consumo
L'estate è la stagione dei momenti all'aria aperta, delle pause rigeneranti e delle bevute più leggere. In questo contesto trova spazio Paulaner Weissbier 0,0%, la versione analcolica di una delle più celebri Weissbier bavaresi, capace di coniugare freschezza, gusto e autenticità. La sua storia, però, affonda le radici molto più lontano rispetto all'attuale diffusione delle birre analcoliche.
La storia della prima Weissbier analcolica al mondo
Quando il fenomeno delle birre senza alcol era ancora lontano dall'affermarsi, Paulaner scelse di percorrere una strada completamente nuova. Nel 1986 il birrificio tedesco presentò la prima Weissbier analcolica al mondo, anticipando una trasformazione che avrebbe cambiato le abitudini di consumo a livello internazionale. L'obiettivo era offrire un prodotto capace di mantenere intatti il carattere, la complessità aromatica e la qualità della birra originale. La filosofia era semplice: proporre non un'alternativa, ma un'esperienza completa e appagante.
Le caratteristiche di Paulaner Weissbier 0,0%
Ancora oggi Paulaner Weissbier 0,0% conserva il profilo distintivo della ricetta originale. Il bouquet aromatico è caratterizzato da note fruttate di banana, sfumature di biscotto e delicati sentori di lievito, elementi che definiscono l'identità della celebre birra bavarese.
La produzione segue il tradizionale metodo ad alta fermentazione delle Weissbier, utilizzando malto di frumento, malto d'orzo, luppolo Herkules, acqua e lievito.
In una fase successiva, l'alcol viene eliminato attraverso un procedimento studiato per preservare il profilo organolettico della bevanda. Servita a una temperatura di circa 7 gradi, la birra esprime al meglio le proprie caratteristiche di freschezza ed equilibrio.
Una birra leggera pensata per il consumo contemporaneo
L'interesse crescente nei confronti delle birre 0,0% ha contribuito a rafforzare il ruolo di Paulaner nel segmento. Con sole 24 chilocalorie ogni 100 millilitri, questa Weissbier rappresenta una soluzione adatta ai momenti di pausa e alle occasioni conviviali dei mesi estivi. Grazie al suo profilo naturalmente isotonico, offre una piacevole sensazione di freschezza e si inserisce in un contesto in cui il benessere e la ricerca dell'equilibrio assumono un'importanza sempre maggiore. Disponibile nel formato in lattina e in bottiglia da 50 centilitri, Paulaner Weissbier 0,0% continua così a raccontare una storia iniziata quasi quarant'anni fa e ancora perfettamente in sintonia con le esigenze del presente.