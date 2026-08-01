La prima Weissbier analcolica al mondo compie 40 anni e rilancia la sfida

L'estate è la stagione dei momenti all'aria aperta, delle pause rigeneranti e delle bevute più leggere. In questo contesto trova spazio Paulaner Weissbier 0,0%, la versione analcolica di una delle più celebri Weissbier bavaresi, capace di coniugare freschezza, gusto e autenticità. La sua storia, però, affonda le radici molto più lontano rispetto all'attuale diffusione delle birre analcoliche.

Paulaner Weissbier 0,0%, la prima birra analcolica creata 40 anni fa

La storia della prima Weissbier analcolica al mondo

Quando il fenomeno delle birre senza alcol era ancora lontano dall'affermarsi, Paulaner scelse di percorrere una strada completamente nuova. Nel 1986 il birrificio tedesco presentò la prima Weissbier analcolica al mondo, anticipando una trasformazione che avrebbe cambiato le abitudini di consumo a livello internazionale. L'obiettivo era offrire un prodotto capace di mantenere intatti il carattere, la complessità aromatica e la qualità della birra originale. La filosofia era semplice: proporre non un'alternativa, ma un'esperienza completa e appagante.

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Le caratteristiche di Paulaner Weissbier 0,0%

Ancora oggi Paulaner Weissbier 0,0% conserva il profilo distintivo della ricetta originale. Il bouquet aromatico è caratterizzato da note fruttate di banana, sfumature di biscotto e delicati sentori di lievito, elementi che definiscono l'identità della celebre birra bavarese. La produzione segue il tradizionale metodo ad alta fermentazione delle Weissbier, utilizzando malto di frumento, malto d'orzo, luppolo Herkules, acqua e lievito.

Paulaner Weissbier 0,0% conserva il il bouquet aromatico caratterizzato da note fruttate di banana, sfumature di biscotto e delicati sentori di lievito

In una fase successiva, l'alcol viene eliminato attraverso un procedimento studiato per preservare il profilo organolettico della bevanda. Servita a una temperatura di circa 7 gradi, la birra esprime al meglio le proprie caratteristiche di freschezza ed equilibrio.

Una birra leggera pensata per il consumo contemporaneo