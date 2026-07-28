Con l'estate e il ritorno dell'attenzione sulla tutela degli ecosistemi marini, Vinventions rinnova l'impegno verso un modello di economia circolare attraverso Nomacorc Ocean , il primo tappo per vino realizzato con Ocean Bound Plastic (OBP) , ovvero plastica recuperata nelle aree costiere prima che possa raggiungere il mare. A due anni dal lancio, il progetto presenta risultati significativi e guarda alla prossima vendemmia coinvolgendo un numero crescente di cantine.

Realizzato con plastica raccolta lungo le coste più esposte al rischio di inquinamento, Nomacorc Ocean rappresenta una soluzione che coniuga qualità enologica e attenzione all'ambiente. Nel solo 2025, grazie all'adesione di numerose aziende vitivinicole italiane e internazionali, il progetto ha consentito il recupero di 7.920 chilogrammi di rifiuti plastici, contribuendo concretamente alla salvaguardia degli ecosistemi marini. «L'estate è la stagione dei vini freschi, dei rosati e dei brindisi in riva al mare, ma deve essere anche la stagione della responsabilità - dichiara Antonino La Placa, direttore commerciale Vinventions Italia - Con Nomacorc Ocean offriamo ai produttori e ai consumatori un modo tangibile per fare la differenza: ogni bottiglia stappata contribuisce direttamente alla pulizia delle coste più a rischio del pianeta."