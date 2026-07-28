VINO E MARE
Un tappo per salvare il mare: così il vino recupera quasi 8 tonnellate di plastica
Nomacorc Ocean conferma i risultati del progetto che trasforma la plastica raccolta lungo le coste in tappi per il vino. Nel 2025 sono stati recuperati 7.920 kg di rifiuti, con un appello alle cantine in vista della vendemmia 2026
Con l'estate e il ritorno dell'attenzione sulla tutela degli ecosistemi marini, Vinventions rinnova l'impegno verso un modello di economia circolare attraverso Nomacorc Ocean, il primo tappo per vino realizzato con Ocean Bound Plastic (OBP), ovvero plastica recuperata nelle aree costiere prima che possa raggiungere il mare. A due anni dal lancio, il progetto presenta risultati significativi e guarda alla prossima vendemmia coinvolgendo un numero crescente di cantine.
Nomacorc Ocean: il tappo per vino che contribuisce a proteggere gli oceani
Realizzato con plastica raccolta lungo le coste più esposte al rischio di inquinamento, Nomacorc Ocean rappresenta una soluzione che coniuga qualità enologica e attenzione all'ambiente. Nel solo 2025, grazie all'adesione di numerose aziende vitivinicole italiane e internazionali, il progetto ha consentito il recupero di 7.920 chilogrammi di rifiuti plastici, contribuendo concretamente alla salvaguardia degli ecosistemi marini. «L'estate è la stagione dei vini freschi, dei rosati e dei brindisi in riva al mare, ma deve essere anche la stagione della responsabilità - dichiara Antonino La Placa, direttore commerciale Vinventions Italia - Con Nomacorc Ocean offriamo ai produttori e ai consumatori un modo tangibile per fare la differenza: ogni bottiglia stappata contribuisce direttamente alla pulizia delle coste più a rischio del pianeta."
Packaging sostenibile e qualità del vino in vista della vendemmia 2026
Oltre al recupero della plastica, Nomacorc Ocean mantiene le caratteristiche della gamma Green Line, con un'impronta di carbonio neutra e una gestione precisa dell'ossigeno all'interno della bottiglia. Questo consente di preservare la freschezza del vino e ridurre il rischio di alterazioni sensoriali. «Ci rivolgiamo - conclude La Placa - anche ai produttori che si preparano alla prossima vendemmia. Scegliere Nomacorc Ocean oggi significa pianificare un packaging coerente con le richieste di un consumatore sempre più attento all'etica e alla sostenibilità del prodotto. Noi siamo orgogliosi di essere al loro fianco».