Conad, fatturato a 15,7 miliardi: acquisiti 182 punti vendita Auchan

Pubblicato il 10 dicembre 2020 | 16:52

chiude il 2020 con ilsull’anno precedente attestandosi sui. Negli ultimi dieci anni il “” èe nel canale– il core business – la quota di mercato si è impennata dal 15,36 al. Ottimi risultati in un periodo molto difficile.«Il Covid nell’anno di Conad – ha sottolineato l’amministratore delegatopresentando il preconsuntivo – Un elemento imprevedibile che ha condizionato molte attività su un fronte, quello della Gdo italiana, impegnato in processi di trasformazione». Ilha visto crescere i supermercati del 9%, i discount del 10% e l’e-commerce del 114%, nell’ambito però di una quota di mercato dell’1,66%.«Bisognerà– ha annotato Pugliese – ricercando un punto di equilibrio tra fisico e virtuale:che si dovranno adattare a territori ed esigenze diversi».Conad ha confermato la leadership, con una, nonostante da agosto 2019 sia stata impegnata nell’, che ha significato acquisire, di cui, nelle regioni in cui era più debole. Sono stati investiti 180 milioni per la ristrutturazione dei punti vendita e 350 tra persone e rete. Questo in un contesto di perdite da 400 milioni di euro.«Abbiamo portato a termine in 16 mesi, nonostante i limiti posti dalla pandemia e seguendo le indicazioni puntuali dell’Antitrust, l’integrazione dei punti di vendita e di oltredel gruppo distributivo francese nella nostra rete e in quella di primari operatori del settore -ha puntualizzzato Pugliese - Abbiamo lavorato con le istituzioni anche quest’anno per dare a quasi 2.500 persone una soluzione occupazionale al di fuori del sistema ex Auchan e stiamo ancora lavorando, e lo faremo anche nei prossimi mesi, per non lasciare senza soluzioni altre 500 persone. Lo scorso anno avevo detto che, rispetto ai 6.200 di partenza, avremmo ridotto a meno di 1.000 il numero delle persone in esubero a fine 2020: grazie all’azione dei competenti ministeri e di diverse aziende del settore, oggi posso dire che». Nessuno, di fatto, è stato licenziato.Per quanto riguarda le, Conad ha messo a fuoco quattro direttive d’intervento:(Mdd).«La multicanalità – ha dichiarato il direttore generale Francesco Avanzini – è il futuro. Per rendere la nostra rete ancora più efficace nel soddisfare le esigenze dei clienti, abbiamo definito un piano didi euro in tre anni per l’ammodernamento dei punti di vendita di ogni tipologia. Quest’anno abbiamo aperto i nuovi Spazio Conad, negozi d’attrazione di grande metratura e nuovo disegno concettuale. Aree di azione specifica nell’universo multicanale,, una catena all’interno del sistema Conad».La sostenibilità è la nuova dimensione del valore della marca. Per Conad significa avvalersi di 6.900 fornitori locali per un volume d’affari di oltre 2,6 miliardi di euro tra merci fresche e freschissime;; avere i prodotti a marchio innel più breve tempo possibile (oggi oltre il 50%); investire per ridurre le emissioni di CO2 e far crescere la compensazione con programmi di riforestazione.Digitalizzazione: sono stati avviati un progetto per dotare Conad di una piattaforma di e-commerce e uno pilota, in partnership con un leader del settore, per verificare le potenzialità dell’home delivery per l’offerta a marchio Conad. L’e-commence non è intesa come spesa a domicilio tout court, ma è un’esperienza digitale completa al fine di, che al momento si può quantificare in 10,3 milioni di famiglie.I dati della crescita 2020 sono da ricondurre, ancora una volta, ai prodotti a marchio Conad (Mdd), basata sul valore dell’italianità della filiera di produzione quale risposta ai bisogni di qualità, sicurezza e convenienza espressi dai clienti. Con– di cui 500 nuovi lanci – la Mdd vale 4,5 miliardi di euro, in, e rappresenta più del 30% del valore totale Italia.«Siamo– ha puntualizzato Francesco Pugliese - perché il Paese deve affrontare una difficile fase di ripresa e il sistema distributivo italiano nel suo complesso è in una situazione critica. Sono grato aie aiper avere contribuito a ottenere un buon risultato economico e per essere stati un preziosoper le comunità in seno alle quali operano, come hanno fatto le ragazze e i ragazzi del supermercato Conad di Codogno».Per informazioni: www.conad.it