Sogegross potenzia il franchising. Accordo con i negozi Daily Market

10 marzo 2021

Mirko Bruschi

Potenziata la rete franchising

La presenza di Sogegross sul mercato

cresce in Lombardia dove chiude undi somministrazione merce tramite la propria divisione specializzata nel canale franchisinge i punti vendita del brand. L’accordo coinvolge circa 60 punti vendita lombardi (con metrature variabili dai 100 ai 1.000 mq), per un fatturato complessivo di 70 milioni di euro all'anno, che potrannodalle piattaforme logistiche del gruppo ligure.«Doro costituisce la risposta del Gruppo Sogegross nel settore dele siamo felici che, grazie a questo accordo, possa crescere la presenza della nostra azienda in, regione dove vogliamo creare sviluppo insieme ai nostri partner - ha affermato, direttore Doro Supermercati-Gruppo Sogegross - Siamo sempre interessati a territori dinamici in cui si possano creare alleanze con imprenditori locali professionali e qualificati». Alla base dell'espansione di Doro Supermercati c'è l'elevato grado die duttilità del servizio che riesce a rispondere al fabbisogno di format diversi.Nel caso specifico, per esempio, l’accordo prevede che gli imprenditori lombardi del network Daily Market, possano approvvigionarsi, per il mondo, dalla piattaformadi Calcio (BG), di cui il Gruppo Sogegross è socio fondatore (insieme a Iperal, Poli e Tigros). Mentre, per quanto riguarda il, l'approvvigionamento potrà avvenire dalle piattaforme Sogegross di Genova Bolzaneto.Con circa 260 punti vendita e 2.700 addetti, il Gruppo Sogegross è tra i primi dieci operatori privati italiani della grande distribuzione organizzata, con una presenzain tutte le tipologie di canale distributivo grazie ai marchi Sogegross (cash&carry) Basko (supermercati e superstore), Ekom (soft discount) e Doro (supermercati in franchising). Attivo anche il canale eCommerce con consegne possibili nelle regioni del Nord Ovest