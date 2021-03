Il discount Ekom apre in Toscana. Quarto negozio diretto per Gruppo Sogegross

Pubblicato il 04 marzo 2021 | 18:59

Un reparto del discount Ekom

Si rafforza la presenza in Toscana

Format rinnovato

Spazio alla sostenibilità

n nuovo punto vendita, il quartodi proprietà diretta del, ha aperto a Castelfiorentino a fine febbraio. La nuova attività impiega venti addetti, tutti assunti per l’apertura.«Sono orgoglioso di questa nuova apertura in- ha commentato, direttore generale di Ekom - Nonostante il momento complicato, con aziende in grande difficoltà, il nostro gruppo continua a investire, aprendo in nuove aree e creando opportunità di occupazione sul territorio. A distanza di un anno esatto dall’apertura di, abbiamo rafforzato il nostro posizionamento in una regione difficile per la presenza di numerosi competitor, ma in cui continuiamo a credere».Il, che ha una superficie commerciale di circa 1.000 mq, è stato strutturato con la nuova veste grafica e la nuova comunicazione interna, per proseguire l’opera di ristrutturazione della rete di vendita. «Il nuovo format si caratterizza per uno stileche non ci si aspetterebbe da un discount. Abbiamo fatto importanti investimenti suglie le attrezzature, privilegiando soluzioni a risparmio energetico e materiali, come l’alluminio e grigliati metallici, per veicolare una proposta assolutamente contemporanea», ha proseguito Marotta.Nel punto vendita sono presenti tutti i, con ampio spazio ai prodotti freschi e a quelli a km zero (con tanto di servizio di spremiagrumi per gustare deliziose spremute nel reparto). «Abbiamo puntato molto suidel territorio grazie anche alla rinnovata collaborazione con i gestori locali, sia a livello di macelleria, gastronomia, panetteria e ortofrutta», ha spiegato Marotta.Grande attenzione è stata posta alla. Da un lato, attraverso applicazioni improntate al risparmio, tramite i nuovi banchi a basso tasso di emissione e all’impianto di illuminazione a led. Dall'altro, introducendo un servizio didella plastica Pet in collaborazione con Coriper (Consorzio volontario per riciclo del Pet) abbinato a una raccolta punti che premia chi ricicla.