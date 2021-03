L'ultimo sussulto del cashback? Accettate le carte fedeltà dei supermercati

Pubblicato il 25 marzo 2021 | 17:17

Con l'ultimo aggiornamento dell'app Io il cashback include anche le carte fedeltà della Gdo

Spazio alle card fedeltà dei supermercati

Verso lo stop?

Stop alle microtransazioni

bberrato da (quasi) tutto l'arco politico alla ricerca di nuovi fondi con cui sorreggere l'economia italiana alle prese con il Covid, il protagonista di un ultimo sussulto . Con l'aggiornamento dell'è stata implementata la possibilità di aggiungere al proprio portafoglio digitale anche le carte di pagamento della distribuzione che dall'avvio del meccanismo deldi Stato avevano perso interesse. E vantaggiosità.Il cashback, infatti, fino all'ultimopermetteva ai consumatori di ottenere un rimborso del 10% delle proprie spese effettuate cono strumenti digitali all'interno di un punto vendita fisico. Sistema che, di fatto, metteva in secondo piano ledelle singole catene (a cui spesso sono collegate anche le raccolte punti e i premi fedeltà). Ora, stop "discriminazioni". A fare il loro ingresso sull'app Io sono in prima battuta la Fidaty oro di Esselunga, Più Conad Card di Conad e Supercard di Coop.Peccato che, come detto, quetso potrebbe essere l'ultimo passo del cashback. Nel Governo, infatti, circola la possibilità di unoal meccanismo di rimborso alla fine del primo semestre 2021. Ilsi aggirerebe intorno a 2-3 miliardi di euro che sarebbero poi ridiretti al sostegno delle imprese in difficoltà. Una decisione difficile da prendere. Un po' per questioni tecniche, un po' perché il cashback presenta numeri interessanti . Iaderenti sono ormai 8,5 milioni di cui 7 milioni di utenti attivi. All'interno dell'app Io, inoltre, col passare del tempo sono cresciuti gli strumenti di pagamento registrati che ora arrivano a quota 14 milioni (di questi, 9,6 milioni sono attivi).A far marciare spedito il cashback è stata anche la stretta sui del rimborso. Le condotte anomale, segnalate prima di tutto dai gestori degli impianti di servizio carburante che hanno denunciato il fenomeno delle(ossia il pagamento di un importo effettuato tramite transizioni di piccolo taglio per aumentare le possibilità di vicnere il super bonus di fine semestre), incidono solo per lo 0,2% del totale.