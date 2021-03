Vaccini ai lavoratori della Gdo. Aziende e sindacati al lavoro

Pubblicato il 05 marzo 2021 | 11:42

Una cassiera in un supermercato

Prima il tagliando al protocollo di sicurezza

Rete parallela, ma servono le dosi

l prossimo passo della lotta alpotrebbe spostare la campagna vaccinale nelle corsie dei. Il Governo, infatti, ha aperto alla possibilità che le aziende dellapossano procedere alla vaccinazione dei propri dipendenti. Una sorta di canale parallelo a quello nazionale che, nelle intenzioni delle istituzioni e delle imprese, dovrebbe allargare la capillarità della campagna vaccinale e favorire il raggiungimento di un settore economico covid free. A proporre questa strada è stato il nuovo ministro al Lavoro,, durante un tavolo di confronto con il mondo dell'impresa e i sindacati.La notizia è di certo positiva, ma non per questo induce ad abbassare la. Tanto che proprio durante l'incontro fra ministero, aziende e parti sociali è stata ribadita la necessità di rispettare il protocollo sicurezza sui luoghi di lavoro firmato ormai un anno fa. E che ora va aggiornato. Niente stravolgimenti, undelle regole piuttosto che tenga conto delle mutate condizioni della pandemia, alle soglie di quella che sembra la terza ondata di picchi. Un'operazione per cui ci sarà bisogno di un confronto tecnico con gli esperti. Eppure il messaggio è già chiaro: continuare a proteggere le categorie dipiù esposte al rischio contagio. E sicuramente inservienti e cassieri della Gdo, sempre attivi anche durante il primo durissimo lockdown sono fra queste.Nell'aggiornamento delle norme potrebbe essere inserita anche la possibilità che, imprese e grande distribuzione possano allestire una rete di vaccinazione che non si sostituirebbe a quella nazionale ma la integrerebbe andando là dove le persone si trovano: il luogo di lavoro. «È chiaro che per questo avremmo bisogno di una quantità didi vaccino molto più larga di quanto abbiamo ora, ma fin da subito serve iniziare ad organizzarci in vista dell'obiettivo», ha spiegato il ministro della Saluteche ha partecipato all'incontro assieme al generale, nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid.Obiettivo della proposta è quello di «provare a ridurre il gap di(alle vaccinazioni, ndr) e dare opportunità in più», ha affermato Orlando. Per questo il Governo pensa di sfruttare anche gli ambulatoricosicché anche i lavoratori delle aziende più piccole possano accedervi.considera prioritario accelerare il piano vaccinale dei dipendenti che, soprattutto nei punti vendita, sono particolarmente esposti. Per questo siamoa valutare iniziative che prevedano un ruolo attivo delle aziende distributive nella somministrazione dei vaccini appoggiando Federdistribuzione in questa proposta», ha commentato, direttore generale di Selex Gruppo Commerciale.