Negozi e commercio in crisi Anche gli alimentari rallentano

Pubblicato il 06 marzo 2021 | 16:06

I

Crollano le vendite del commercio al dettaglio: -6,8%

Crisi senza prospettive

Un anno di grande distribuzione

Livelli di spesa indietro di 20 anni

dati sulledi gennaio diffusi dacertificano il perdurante stato di difficoltà delal dettaglio. Forte penalizzazione per ilche cede il -15,5% contro il -6,8% tendenziale di tutto il settore. «La situazione in cui versa la distribuzione non alimentare sta assumendo i contorni di una crisi sempre più grave», afferma, direttore relazioni con la filiera e Ufficio Studi diUna crisi di cui non si intravede una prospettiva positiva, anche considerando che il nuovo conferma la chiusura di centri, gallerie e parchi commerciali fino a dopo Pasqua, allungando ulteriormente la scia di ripercussioni su moltemerceologiche del non food. «Un effetto domino - lo ha definito Buttarelli - che si riflette anche sulle superficicollocate nelle grandi aree commerciali, con gli ipermercati che nel mese di febbraio hanno registrato un’ulteriore battuta d’arresto con un calo superiore al -5%».Anche le vendite alimentari subiscono in febbraio una prima allarmante frenata, con untendenziale del -1,5% e che preannuncia, anche su questo fronte, mesi difficili. Non accenna a migliorare la situazione dei, comparto legato a doppio filo con il mondo della ristorazione, di cui subisce per riflesso le conseguenze delle restrizioni che si traducono in un calo del fatturato del -30% anche per febbraio. «Occorre infine considerare che, sempre secondo quanto certifica l’Istat, nel consuntivo 2020 la spesa delle famiglie è diminuita del -11,7% registrando una contrazione maggiore rispetto al, in calo del -8,9%. Un chiaro segnale di quanto sia necessario ridare vitalità alla domanda interna, tramite un piano che abbia una visione di medio termine che restituisca fiducia ai cittadini e sposti il baricentro dalal consumo, fattore indispensabile per la ripresa economica», ha concluso Buttarelli.Dopo un anno di pandemia, la Gdo riparte infatti dal via a marzo 2021 . Stavolta, però, il picco di vendite del 2020 è stato assorbito dalle: «La settimana dal 15 al 21 febbraio e quella dal 22 al 28 febbraio presentano delle controcifre che ci danno la misura di quanto dobbiamo aspettarci con diminuzioni, rispettivamente, del -5-6% e del -10% rispetto alle stesse settimane dell'anno precedente», spiega, retail director di. Sono piuttostoedi veri vincitori. Mentre la marca del distributore si conferma lo strumento più flessibile per intercettare la domanda con la crescita di alcune linee specifiche: «Questa è la componente più dinamica nelle categorie merceologiche. Occupa circa il 30% dell'offerta Gdo totale ma grazie alla propria flessibilità è riuscita ad adattarsi ai repentini cambiamenti dell'ultimo anno mettendo a segno una crescita del +10%. All'interno di questo dato, però, vanno sottolineate le performance delle linee primo prezzo (+16,8%), premium (+15,5%), salutistiche (+14%) e da filiera controllata (+21%)», conclude De Camillis.Secondo le stime Istat, nel 2020 la spesa media mensile torna ai livelli del 2000 (2.328 euro; -9,1% rispetto al 2019). Rimangono stabili solo le spesee quelle per l'mentre diminuiscono drasticamente quelle per tutti gli altri beni e servizi (-19,2%).