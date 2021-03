Il Governo prepara altre restrizioni. Il 44% degli italiani chiede il lockdown

Pubblicato il 06 marzo 2021 | 10:08

I

Gli italiani votano per il lockdown

Occhi puntati sul weekend

Gli italiani vogliono maggior severità

Campagna vaccinale bocciata

l Dpcm “” entra in vigore oggi, ma anche la linea delè parallela a quella del Governo Conte: stabiliamo delle regole, in anticipo e a lungo termine, ma non è che saranno proprio quelle, cambieranno, a seconda del contagio, degli umori della gente, di quanto gli italiani saranno bravi a rispettarle. Insomma, prevediamo un altro caos che manda in crisi i cittadini e le imprese,su tutti che non sanno come organizzare le cucine su questa altalena nevrotica.La “scusa” (con tutto il rispetto per chi soffre combatte tra la vita e la morte a causa del virus) sono leche secondo gli esperti arriveranno a comporre il 70% dei casi positivi. E allora il ministro alla Sanità,e quello per gli Affari Regionali,stanno valutando i dati messi sul tavolo dagli esperti e meditano altre restrizioni. Nel mirino ci sono i weekend con più attività commerciali chiuse e ulteriori limitazioni aglicon annesso coprifuoco anticipato. Ma davvero tutti questi ritocchini servono? Stando al parere degli italiani, no. Un sondaggio dirivela che oggi il 45% degli italiani considera il Covid una minaccia elevata a livello personale. E più sale l’età, maggiore è la preoccupazione; ma anche tra le persone meno istruite, tra le casalinghe, i pensionati e i ceti operai il timore è alle stelle. Al contrario si mostra nel complesso omogenea tra i diversi, a conferma del fatto che si tratta di un sentimento più influenzato dalla condizione demografica che dall’orientamento politico. Lapercepita risulta ancora più acuta quando si fa riferimento alla propria zona di residenza (57%) o all’intero Paese (75%).Gli italiani inoltre tornano ad essere “”. Niente a che fare con chi nel primosparava (parole, ma non solo…) sui podisti o i padroni dei cani, ma due intervistati su tre (65%) pensano che ci siano troppe violazioni delle regole e la maggioranza dei cittadini non abbia capito l’importanza di continuare a rispettare ledelle autorità. Una tendenza in netta crescita rispetto agli scorsi mesi. Al contrario, uno su quattro (24%) è del parere che la gran parte continui a dar prova di senso civico e di rispetto delle regole. Forse, un po’ più diin tutto questo farebbe meglio, troppe volte si sentono persone storcere il naso sui ragazzi che animano la movida… mentre sono a due passi dalla movida stessa.E il? Ad ora la campagna viene bocciata dal 46% degli italiani, mentre il 29% ne dà un giudizio positivo. Più passa il tempo e più aumentano i giudizi negativi. Il dato non sorprende tenuto conto che, a fronte di una crescita costante di persone che manifestano l’intenzione di farsi vaccinare non appena possibile (passate dal 37% di metà novembre al 53% di fine febbraio), i cittadini lamentano la penuria dei vaccini e la lentezza della campagna ma criticano anche i criteri di definizione delle priorità di vaccinazione (soprattutto rispetto ad alcune, le complicazioni burocratiche e gli aspetti logistici. A ciò si aggiungono le preferenze politiche, dato che i giudizi positivi prevalgono solo tra gli elettori della ex maggioranza di governo, mentre tra quelli di centrodestra e gli astensionisti sono nettamente prevalenti le valutazioni. Insomma, non è tutto rose e fiori, e il riferimento alle «primule» progettate da Stefano Boeri non è casuale.Va da sé che il 53% degli italiani ha accolto con favore la decisione del governo Draghi di avvicendare il commissario con il generale; le motivazioni sono due: il 34% è del parere che Arcuri non sia stato all’altezza (in particolare è di questa opinione l’elettorato di centrodestra con il livello più elevato tra glidi FdI con il 72%) e il 19%, indipendentemente dalle valutazioni su Arcuri, ritiene che fosse necessario dare un segnale di discontinuità. Solo il 10% dissente con la decisione di sostituire ile il 37% non si esprime. Un’ulteriore conferma della preoccupazione dei cittadini è data dalle opinioni che emergono rispetto ai provvedimenti per contenere il contagio: il 44% preferirebbe un lockdown duro, di durata limitata, ma esteso uniformemente in tutto il; il 30% ritiene opportuno continuare con le restrizioni attuali, mentre il 14% vorrebbe un allentamento delle misure.La prima opzione ha fatto registrare un aumento di ben 10 punti in sole due settimane e risulta più auspicata tra le persone meno giovani e le, nonché fra gli elettori di Pd (60%) e M5S (50%). Nel centrodestra, pur prevalendo il consenso perpiù restrittivi, le opinioni sono più divise. Da notare che tra i leghisti il 18% chiede un allentamento. È trascorso un anno da quando il temineha fatto irruzione nel nostro lessico. Se la campagna vaccinale non procederà speditamente ilè che vi possa rimanere a lungo.