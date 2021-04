L'appello delle associazioni: «Draghi, riapri i centri commerciali»

Pubblicato il 29 aprile 2021 | 12:58

L

Centri commerciali ancora chiusi nel weekend in zona gialla. Le categorie non ci stanno

Domanda senza risposta: perché le regole della settimana non valgono per il weekend?

Giorgio Santambrogio (VéGé): i centri commerciali aiutano a decongestionare i centri città

’ultimo decreto con cui si stabiliscono le regole anti-pandemia fino al 31 luglio ha lasciato indispettite. Argomento: lache impatta sul lavoro di circa 600mila persone.Firmatarie della missiva spedita a Palazzo Chigi sonoche «apprendono coned estrema preoccupazione che il comma 1 dell’art 8. presente nella bozza del decreto, relativo alla riapertura anche nel fine settimana dei centri commerciali nelle aree del Paese a minor rischio, ovvero nelle zone gialle, è stato successivamente annullato nel testo definitivo, lasciando quindi invariate le misure restrittive eccezionali per queste strutture, senza che sia stata data alcuna indicazione su una possibile apertura». Nel merito, i presidenti delle associazioni firmatarie contestano il fatto che. E sottolineano lo sforzo fatto per definire e rispettare i protocolli di sicurezza.A questa richiesta di aggiunge anche quella di(più di 3.400 punti vendita nella distribuzione moderna in Itali), a supporto della riapertura dei centri commerciali: «delle città. Luoghi che, tra l’altro, desideriamo mettere anche a disposizione del Sistema sanitario nazionale come Hub dove eventualmente organizzare campagne locali di vaccinazione», ha scritto Santambrogio.A sostenere la sua tesi, anche le ultime verifiche effettuate dai Nas (Nuclei anti sofisticazione): «Com’era giusto e prevedibile, VéGé, insieme ad altre strutture distributive italiane, è stata oggetto nei giorni scorsi di sopralluoghi da parte dei, al fine di garantire la massima sicurezza sanitaria per i clienti e per il personale dei negozi. Abbiamo poi appreso, dagli organi di stampa, che il 99% delle rilevazioni hanno avuto esito negativo: ancora una volta, quindi, la autorità di controllo hanno sancito che i punti di vendita della distribuzione moderna sono assolutamente sicuri».