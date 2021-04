Centri commerciali, nei weekend gallerie ancora chiuse

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 15:18

Centri commerciali chiusi nel weekend

Tutto il necessario per aprire in sicurezza

Scelta a sorpresa senza motivazioni

l testo delè stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non sono mancate le sorprese, nascoste dai temi più caldi come il coprifuoco e l'apertura dei ristoranti. Tra queste lonei fine settimana che nella bozza era stata fissata per il 15 maggio e lo slittamento dell'apertura dei parchi tematici e di quelli termali. La decisione del Governo , sottaciuta, è stata portata alla luce dal presidente di Federdistribuzione,, che rivendica iche hanno sempre risposto «con responsabilità» durante tutte le fasi dell’emergenza pandemica. Frausin, dunque, rivendica adesso come necessaria una prospettiva certa sulla data di riapertura dei punti vendita, come degli altri settori.», insiste Frausin, che si dice certo della possibilità di «mettere in campo tutte le misure necessarie, senza rassegnarsi a tenere chiuso». Per il numero uno di Federdistribuzione, «i centri commerciali, così come i parchi commerciali che hanno punti vendita separati da aree all’aperto. sarebbero, dunque, luoghi sicuri». Sin dall’inizio dell’emergenza, è il ragionamento, «le attività commerciali hanno adottato con, mettendo in atto in tempi rapidi protocolli operativi molto stringenti, volti a prevenire i rischi di contagio, a tutela di clienti, collaboratori e fornitori. «anche durante i week end, garantendo la gestione degli accessi, dei flussi e della sicurezza dei clienti», è la conclusione di Frausin.Lamentele che sono arrivate da più parti, come da, l’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori: «È un fatto inspiegabile e altamente preoccupante il dietrofront di cui abbiamo avuto notizia nottetempo a proposito della mancata riapertura dei centri commerciali», dice il presidente, commentando il testo del decreto. «Non conosciamo le ragioni che sottendono a tale decisione», osserva Pedroni, «ma i centri commerciali sono luoghi sicuri dove sono state attivate tutte le misure precauzionali richieste,. Chiediamo quindi con forza la correzione del testo del decreto che permetta così la».Ma nel decreto sulle riaperture è anche slittata al primo luglio la data di riapertura per i. «Assurdo e ingiusto - dice il presidente Ira - questa scelta la viviamo come un’offesa soprattutto quando vediamo che categorie simili a noi come le piscine comunali e le spiagge possono invece riaprire già dal 15 maggio,». Non va tuttavia dimenticato che l’attività in piscina è individuale, nei parchi a tema solitamente invece si va in gruppo e il rischio di