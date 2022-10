Esselunga sfida Peck: apre a Milano un negozio di eccellenze

Esselunga si lancia in nuove sfide e apre in via Spadari 4 a Milano, proprio di fronte a Peck, storico negozio con vini, formaggi, carni e altri prodotti raffinati e gastronomia di cucina milanese, “Le eccellenze italiane”, un negozio permanente con un’ampia selezione di prodotti esclusivi e la linea Cucina Esselunga, con una proposta di oltre 200 ricette. Presente, inoltre, la pasticceria Elisenda con servizio di caffetteria, temporary store già testato con successo a Natale 2021, marchio nato dalla collaborazione con il tristellato Da Vittorio di Brusaporto (Bg).

Una bottega di quartiere che raggrupperà il meglio delle produzioni del gruppo

Dopo aver testato a Natale 2021, infatti, un temporary store dedicato alla sola pasticceria Elisenda, Esselunga torna in Via Spadari, ma questa volta il negozio sarà permanente. “Una bottega di quartiere, raggrupperà il meglio delle produzioni del gruppo, in un’atmosfera accogliente dove la qualità dei prodotti si unisce alla cura del servizio costruito intorno al cliente” - si legge su Il Corriere della Sera.

Una collaborazione con il ristorante stellato Da Vittorio dei fratelli Cerea

Dall’area dedicata alla gastronomia si accede allo spazio riservato a Elisenda, la pasticceria di Esselunga nata in collaborazione con il ristorante stellato Da Vittorio dei fratelli Cerea. Completa il negozio la caffetteria per colazioni o pause caffè e un dehor dove degustare le specialità acquistate.

I rincari e la politica nei confronti dei clienti e ei dipendenti

“Dall’inizio dell’anno il gruppo si è ancor più concentrato sui i clienti. Anche per proteggerli dai rincari di materie prime ed energia, mentre l’industria chiedeva altri aggiornamenti dei listini. Con la scelta strategica di sacrificare piuttosto i margini pur di venire incontro agli oltre 5,7 milioni di clienti, cresciuti peraltro di altre 40 mila unità dall’inizio dell’anno. E senza dimenticare i 25 mila dipendenti per i quali Esselunga sta preparando un programma di misure per un impegno economico complessivo pari a circa 10 milioni che arriveranno a breve” - si legge su Il Corriere della Sera.