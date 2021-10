Veroni lancia BrioBrain: breakfast salato e salutare

Perfetta per coloro che non rinunciano alla prima colazione anche quando il tempo a disposizione è poco, l’alternativa salata del salumificio Veroni di Correggio (Re) ricarica il corpo dopo il digiuno notturno e fornisce al cervello l’energia e il corretto mix di nutrienti di cui ha bisogno per ripartire con slancio e affrontare la giornata con più concentrazione, lucidità mentale e una maggiore stabilità dell’umore.

Sono quattro i kit studiati da Veroni per una prima colazione salata

Ecco allora una colazione completa in una pratica confezione eco-friendly in carta Fsc: i salumi di Veroni arrivano con il nuovo kit BrioBrain, sviluppato con la collaborazione della biologa e nutrizionista Gigliola Braga, esperta di interazione tra cibo e benessere del cervello.

Ricca alimentazione

Quattro i kit, che includono una brioche integrale salata con semi di chia, lino e canapa, o un gnocchino preparato con lievito madre e solo olio extra vergine di oliva, farciti con salumi Veroni. Completano la colazione BrioBrain formaggi come l’Asiago Dop, che bilanciano l’apporto di proteine e grassi, mandorle sgusciate Mister Nut, fonte di fibra e ricche di vitamina E, due tisane bio Valverbe per infusioni sia calde sia fredde. I quattro salumi per farcire la brioche e il gnocchino sono il prosciutto crudo, il prosciutto cotto, la mortadella e la fesa di tacchino.

«I benefici legati alla colazione sono ormai riconosciuti universalmente ed è un’abitudine consolidata per quasi 9 italiani su 10, come riporta la ricerca “Io Comincio Bene” di Doxa/UnionFood - spiega Emanuela Bigi, responsabile marketing di Veroni - Quando si tratta di scegliere cosa mangiare, è la colazione dolce a farla da padrone: dall’accoppiata latte e biscotti a quella caffè e cornetto consumata al bar, spesso di fretta. Con BrioBrain vogliamo offrire un’opzione di colazione più equilibrata in termini di nutrienti, ma non per questo meno gustosa».

I valori nutrizionali

«Una colazione come BrioBrain che associa carboidrati, proteine e grassi secondo le corrette proporzioni garantisce all’organismo una stabilità di nutrienti e di energia che si prolunga molto più a lungo rispetto alla classica colazione italiana – sottolinea Gigliola Braga - Quest’ultima è spesso costituita da carboidrati eccessivi, o addirittura esclusivi, che provocano effetti negativi sulla concentrazione, sulla resistenza, sul benessere a breve e a lungo termine. Mangiare più zuccheri del necessario significa infatti stimolare un senso di fame o comunque la necessità di mangiare “qualcosa” dalla mezz’ora alle due ore successive il pasto, compromettendo le performance sia fisiche sia mentali».

Per informazioni: www.veroni.it