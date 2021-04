«Alexa, fammi un espresso»: da Amazon e Lavazza ecco “Voicy”

Pubblicato il 08 aprile 2021 | 20:30

La rivoluzionaria Lavazza A Modo Mio Voicy

Coffee experience dalle infinite possibilità

’espresso italiano diventa smart., disponibile su Amazon.it, sullo store online di Lavazza e presso le principali insegne retail. Grazie alla nuova Lavazza A Modo Mio Voicy,, è possibile chiedere all’assistente vocale di Amazon di preparare il nostro espresso preferito, lungo o ristretto, più o meno caldo. È inoltre possibile inserire l’attività all’interno di una routine, per un coffee moment personalizzato in cui gustare il vero espresso italiano, a casa come al bar.Ma non solo,originali Lavazza A Modo Mio, riacquistarle e conteggiare il proprio consumo quotidiano di caffè, oppure chiedere istruzioni su come usare la macchina ed effettuare la decalcificazione. L'app Piacere Lavazza permetterà inoltre di salvare gusti e preferenze di amici e familiari.«Siamo estremamente orgogliosi di questa collaborazione con Lavazza - afferma, Alexa director Eu - Siamo convinti che Voicy sia il prodotto giusto per deliziare i nostri clienti con una fantastica esperienza: i, il tutto in un unico dispositivo dal design incantevole e tecnologicamente innovativo».«Il lancio della nuova Lavazza A Modo Mio Voicy con Alexa built-in conferma la vocazione del brand nella ricerca di soluzioni ad alto livello tecnologico per porre- commenta, portfolio strategy director del Gruppo Lavazza - È il risultato di un’importante collaborazione con Amazon e permetterà ai nostri consumatori una coffee experience dalle infinite possibilità via “voice” e via App».L’integrazione di Alexa nella nuova macchina Lavazza A Modo Mio Voicy permette di. Oltre a richiedere il proprio tipo di espresso preferito, è possibile infattiEcho,da Amazon Music, Spotify e Deezer anche con il supporto Multi Room Music e controllare i dispositivi per Casa Intelligente compatibili, proprio come con un dispositivo Echo.Ecco alcune tra le cose che sarà possibile chiedere a Lavazza A Modo Mio Voicy:Inoltre, con la registrazione di Lavazza A Modo Mio Voicy, i clienti potranno registrarsi al servizio ine ottenere un periodo d’uso gratuito di 3 mesi. Lavazza A Modo Mio Voicy è disponibile su Amazon.it e sullo store online di Lavazza al prezzo di 249 euro.Per informazioni: www.lavazza.it