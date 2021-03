E-commerce in continua evoluzione. Quattro "must have" per il ristorante di domani

Primo Piano del 25 marzo 2021 | 08:33

Ristoranti sempre più digitali

E-commerce parte integrante dell'economia

Mobile Shopping

Anche la spesa vola sul web

Metodo di pagamento

Social Commerce

Voice Commerce

Per concludere

ochi giorni ed il primo “quarter”, il primo quarto dell’anno corrente, il primo, insomma, si colloca alle nostre spalle. È stato il primo trimestre dell’anno breveoppure è stato il “quinto” trimestre dell’2020?Domanda che retoricamente ci poniamo, pur della sua vezzosa inutilità essendo consci. La realtà, cruda e nuda, è che siamo ancora in piena. Vaccinazioni a rilento e, duole dirlo, sembra che le idee dei governanti siano “poche ma ben confuse”! Tempi grami, insomma.Nel provare a farci supportare dall’della volontà, dacché prenderebbe altrimenti il sopravvento ilscaturente da lucida analisi della situazione, proviamo a individuare una componente che ci induca a comprendere come lostia evolvendo.Da canale di vendita, emergente quanto si voglia ma pur sempre un canale di vendita, l’ e-commerce sta diventando sinolo dell’economia . Sinolo in quanto, è sia elementodel flusso circolante (merci e denaro), sia, intesa come modalità, di questo flusso circolante di merci e denaro. Le statistiche e-commerce , pur da pluralità di fonti talvolta dissimili, tratteggiano la situazione chiara dell’della copertura e della penetrazione. Incremento della copertura: sempre più persone utilizzano e-commerce per il soddisfacimento dei loroed anche per l’esaudimento dei loro. Incremento della penetrazione: sempre più persone acquistano sempre più “cose” () tramite e-commerce. La risultante dell’incremento sia della copertura che della penetrazione, rende vistosa e ragguardevole l’importanza dell’e-commerce. Fenomeno ad ignorare il quale ci si auto emargina dalla. Ed i ristoratori, ma l’tutta, è parte importante della business community, come si evince da quanto essi proclamano a tale proposito. Vero è che lo proclamano soprattutto quando si tratta di chiedere “aiuti”. Però, noi lo sappiamo bene che essi sono parte importante della business community. Immaginiamoci l’e-commerce come un quadrifoglio . Quali i quattro petali che lo compongono. Analizziamoli uno ad uno.Partiamo dal cosiddetto. Da autorevole fonte (www.statista.com) si apprende che entro la fine del 2021, il 73% delle vendite e-commerce globali avverrà da dispositivi. È opportuno, pertanto, che isi accertino che il proprio sito e-commerce sia perfettamente mobile responsive e che la user experience sia curata al meglio. Se poi cominciano anche a progettare una versionedel proprio sito, fanno proprio bene.Il secondo petalo del quadrifoglio è costituito dai. Negli ultimi 12 mesi (gennaio 2021 su gennaio 2020), leonline sono cresciute del 15% circa. A conseguirne, e non poteva essere diversamente, un’analoga crescita dei pagamenticon conseguente decremento di metodi che sono in via di (lenta) obsolescenza quali i pagamenti ine in contrassegno. I big players dei nuovi sistemi di pagamento sono, oltre alle carte di credito,. Emergente il trend dei sistemi di pagamento rateale. Sono i ristoratori pronti ed equipaggiati per accettare questi nuovi metodi di pagamento e sono essi propensi non solo ad accettare questi nuovi metodi di pagamento, ma ad utilizzarli quando pagano i loro Il terzo petalo del quadrifoglio è il cosiddetto. Facebook, Instagram, TikTok e Twitter stanno tempestivamente implementando le funzionalità abilitantidirettamente tramite le loro piattaforme. Il link di rimando al sito eCommerce del singolo negozio online diviene addirittura opzione ancillare. Interessante al riguardo la piattaforma eCommerceche propone proprio questa soluzione ai suoi utenti che dispongono del loro “negozietto” online. Sono i ristoratori pronti a ciò? Probabilmente non lo sono. Ma non lo sono “ancora” oppure ritengono che ciò non attenga al loro business?Il quarto petalo è il cosiddetto. Negli Usa (non abbiamo dati precisi per l’Italia) lo scorso anno, il 22% circa dei fruitori di, i cui big players sonoha effettuato acquisti tramite voce. La previsione (negli Usa) è che si arrivi al 55% entro il 2022. Molto interessante il servizio erogato da Amazon “Audio Ads”: annunci audio Amazon che aiutano i brand a connettersi con gli ascoltatori. Domanda: signori ristoratori, ci state pensando?Si torna al punto. Che periodo gramo. Che flagello questa pandemia. Proprio non ci voleva. Siamo costretti a staree ifunzionano poco e male. Ergo, è un periodo sabbatico. Sebbene non scelto volontariamente bensì imposto dale dalle conseguenti norme con forza di legge, è comunque un periodo sabbatico. Il periodo sabatico non è ozio, o perlomeno non è ozio che impigrisce ma, all’opposto, è. Creativo perché aiuta ad immaginare lo scenario futuro e sprona a formarsi mediante osservazioni, riflessioni e studi. Solo così si può essere vigorosi e pronti al cimento del business nel