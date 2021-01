Bonduelle dalla parte dell’ambiente: linea “Senza residuo di pesticidi”

Pubblicato il 14 gennaio 2021 | 20:36

Le nuove referenze Bounduelle "Senza Residuo di Pesticidi"

Le tre proposte novità

er la prima volta in questo mercato,introduce. Il lancio diSenza Residuo di Pesticidi conferma il percorso intrapreso per, grazie all’attenzione nei processi di ricerca e di controllo, oltre alla stretta collaborazione con i propri agricoltori.Limitare l’utilizzo di pesticidi per proteggere il terreno e promuovere al contempo l’utilizzo di confezioni sempre più sostenibili sono, infatti, due azioni concrete del, il progetto avviato dal Gruppo a favore di una maggiore. Questo importante messaggio è comunicato proprio sulla, caratterizzata da un livello di sostenibilità maggiore. È composta infatti per il 54% da, provenienti da fonti rinnovabili, da smaltire nella raccolta differenziata della plastica.Glisono. Vengono lavati e sovrapposti foglia su foglia,facili e veloci da scongelare. Un prodotto intenso per sapore, colore e consistenza che resta integro e compatto dopo la cottura.e i Psono selezionati,e cotti al vapore grazie al brevetto di Bonduelle che ne preserva al meglio la consistenza e il gusto. Vengono subito surgelati , senza alcun condimento aggiunto. Pronti per essere scaldati in pochi minuti, sono ottimi come contorno o come base per ricette più elaborate.Per informazioni: www.bonduelle.it