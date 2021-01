Bonduelle, più gusto in tavola: un piatto etnico e verdure miste

Pubblicato il 19 gennaio 2021 | 07:30

Coccole Falafel, 12 falafel di ceci

Per la gamma Natura in Padella, Fagiolini, Carote arancioni e gialle, Piselli e Patate

presenta le novitàdal gusto pieno e ricco dei ceci, ingrediente principale di questo piatto della tradizione mediorientale, e per la gamma Natura in, un saporito un misto unico di ingredienti.sono, croccanti all’esterno ma con un cuore morbido, in cui il sapore dei ceci è esaltato dalla presenza calibrata di spezie. Ideali anche per vegetariani e vegani, i falafel di Bonduelle presentano una "clean label" (un’"etichetta pulita"). La ricetta è infatti costituita da pochi ingredienti, riconoscibili, che si possono trovare nella propria cucina, a garanzia di una lavorazione semplice. Soluzioni pratiche e veloci da preparare: si possono cuocere in forno (10 minuti circa) o in padella (15 minuti circa). Una novità dal, versatile come, ma anche come. Formato da 180 grammi (12 falafel di ceci, 3 porzioni) al prezzo consigliato di 2,79 euro.è invece l’incontro tra alcuni degli ingredienti più amati dagli italiani, un mix seducente: il gusto invitante delle patate tagliate a spicchi, elemento gourmet croccante e saporito, si unisce alla dolcezza dei piselli, alla delicatezza dei fagiolini e delle carote sia gialle sia arancioni, creando una combinazione unica . Un, ideale comeo come. È inoltre una soluzione pratica e veloce che si prepara in pochi minuti in padella (10) o microonde (7 minuti). Formato compatto da 450 grammi (3 porzioni), al prezzo consigliato di 2,89 euro.Per informazioni: www.bonduelle.it