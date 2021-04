Con la linea Lionello Rainieri, le “uova di una volta” di Eurovo

Pubblicato il 14 aprile 2021 | 20:00

Packaging riciclato e riciclabile per le uova Lionello Ranieri

Un bene prezioso

con una nuova linea di uova di gallina bianca livornese, tipica razza ovaiola mediterranea originaria del centro Italia, proponendo ai consumatori un prodotto che richiama la tradizione delle “uova di una volta”., sono deposte da galline bianche di razza livornese in allevamenti all’aperto, dove sono libere di razzolare negli spazi interni ed esterni. La filiera da cui provengono le uova è certificata, per attestare la loro italianità. Inoltre, sono un alimento dall’altissimo profilo nutrizionale in quanto ricche di acidi grassi Omega 3, cheIl marchio, che ripropone il primo logo dell’azienda degli Anni ‘60, vuole raccontare gli albori della storia di Gruppo emiliano, portando sugli scaffali uova come quelle deposte nelle campagne italiane del Novecento e valorizzando un prodotto all’epoca molto diffuso. Quando Rainieri Lionello iniziò la sua attività quasi settant’anni fa, nel Veneto del secondo dopoguerra, leerano molto diffuse nei pollai italiani. Un bene prezioso che i contadini, spesso con poche disponibilità di denaro, utilizzavano come vera e propria merce di scambio per pagare la merce che acquistavano.«Con il lancio di Lionello Rainieri - spiega il presidente del Gruppo- abbiamo voluto, che circa settant’anni fa con le sue idee innovative ha creato le solide fondamenta di Gruppo Eurovo . Prima di essere un’azienda, siamo una famiglia che da generazioni tramanda un mestiere:. Le uova da gallina bianca livornese rivestono un ruolo fondamentale nella nostra storia perché è proprio con loro che è nata la nostra azienda. Con le uova Lionello Rainieri vogliamo invitare i consumatori a scoprire i valori delle ‘uova di una volta’».Per informazioni: www.eurovo.com