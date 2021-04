Dado Vegetale Bio Bauer, un cubetto ricco di zenzero

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 19:30

Il dado vegetale Bio allo Zenzero di Bauer

Tutte le proprietà del "senza"

deale sia per ricette tradizionali sia per pietanze innovative, il. Versatile e dal gusto rinfrescante, è indicato per insaporire le ricette con una nota lievemente agrumata e per ottenere in pochi minuti un brodo biologico vegetale dal sapore ricercato. Tutto ciò che serve per preparare minestre, sughi, piatti di carne, pesce e verdura è racchiuso in un singolo cubetto di Dado. Qui l’aroma intenso e il gusto aromatico della spezia si uniscono alle proprietà organolettiche delle verdure Bio () selezionate per creare un connubio di bontà e benessere.Realizzato, il Dado Vegetale Bio allo Zenzero Bauer è ideale per ottenere un ottimo brodo vegetale. Basta sciogliere 1 dado in 500 ml d'acqua (dose ideale per 2/3 persone) e far bollire per un paio di minuti. Il prodotto può anche essere aggiunto ai cibi, nel corso della cottura e nella quantità desiderata, come per preparare un ottimo risotto, ma anche per esaltare il sapore di minestre, minestroni, pasta, sughi, carni, uova., garanzia ulteriore per il consumatore vegetariano o vegano che desideri utilizzare i Dadi nella realizzazione di piatti esclusivamente vegetali.Per informazioni: www.bauer.it