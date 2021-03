Arancinette con piselli, mozzarella e Dado allo Zafferano Bio Bauer

Pubblicato il 16 marzo 2021 | 11:00

250 g riso parboiled

500 ml acqua

30 g di burro

30 g parmigiano

1 Dado alla Zafferano Bio Bauer

1 pizzico di sale

100 g piselli

80 g mozzarella

50 g piselli

cipolla

Besciamella

125 ml latte intero

20 g burro

20 g farina 00

1 pizzico di sale

1 bustina zafferano

Pastella

190 ml acqua

125 g farina 00

un pizzico di sale

Per la panatura

pangrattato q.b.

olio di semi di arachidi q.b.

osi per: 12 arancineDifficoltà: mediaPreparazione: 30 minutiCottura: 25 minutiPer le arancineRipienoPer friggereMettete riso, acqua, dado e un pizzico di sale in una pentola e portate a bollore. Cuocete per due minuti, mescolando con un cucchiaio per far sciogliere il dado, poi unite i piselli e cuocete per il tempo di cottura previsto per il riso, aggiungendo acqua durante la cottura, se necessario. Alla fine del tempo, l’acqua dovrà essere evaporata e il riso cremoso. Unite burro e parmigiano, mescolate, spegnete e lasciate raffreddare.In un pentolino, fate soffriggere un trito di cipolla con un filo di olio di oliva. Unite i piselli e cuocete un minuto, poi unite un bicchiere di acqua e un po’ di sale, quindi fate cuocere per 15 minuti. I piselli devono essere asciutti, quindi l’acqua completamente evaporata. Tenete da parte e fate raffreddare.Preparate la besciamella: fate sciogliere il burro in un pentolino, unite la farina e mescolate per formare il roux. Unite il latte, un pizzico di sale e lo zafferano, quindi fate cuocere finché si sarà formata una besciamella molto densa. Se necessario, aggiustare di sale. Spegnete e spostate la besciamella in una ciotola, copritela con pellicola a contatto e lasciatela raffreddare.Componete le arancinette: prendete un po’ di riso, schiacciatelo sul palmo della mano, mettete al centro un pezzetto di besciamella, qualche pisello e alcuni cubetti di mozzarella. Richiudete con altro riso e formate con le mani una pallina. Tenete da parte e continuate fino a esaurimento degli ingredienti.Preparate la pastella mescolando acqua, farina e sale con una frusta a mano. Passate le arancinette nella pastella e poi nel pangrattato. Friggete in olio di semi ben caldo (170°C) fino a doratura. Man mano, adagiate le arancinette pronte in una pirofila con carta assorbente per assorbire l’olio in eccesso. Mangiate le arancinette ben calde.