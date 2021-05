Gusto e valori nutrizionali per lo snack contemporaneo

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 19:30

Le novità di Céréal

Linea Céréal Senza Glutine integrale

I Grissini bio della Linea Pan Rustico di Biscopan

Linea Pan Rustico di Biscopan

. Elevati standard qualitativi, ricerca e rispetto della tradizione sono le garanzie che richiedono i consumatori moderni per snack equilibrati da tenere sempre a portata di mano.Due le novità della linea Céréal Senza Glutine integrale: Pane Fibre e Proteine e Fette Proteiche ai Legumi., morbidissimo e già tagliato in grandi fette, è ottenuto con farina integrale di grano saraceno e lievito madre. Su 100 grammi di prodotto ne presenta ben 15 di fibre e 7,5 di proteine vegetali (di pisello, ceci e mais). Il contenuto di proteine in questo pane è il doppio e in alcuni casi anche il 66% in più rispetto agli altri pani senza glutine presenti sul mercato. Senza glutine, senza lattosio e senza olio di palma, è ideale per chi non vuole rinunciare al piacere di concedersi uno soffice sandwich, per una pausa all’insegna del benessere.Confezione da 240 grammi.Con una lista ingredienti estremamente corta, lenticchie, piselli, farina di riso integrale e un pizzico di sale, lesono una croccante proposta ricca di proteine vegetali (con ben 20 grammi di proteine per ogni 100 grammi di prodotto) e contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Ricche di fibre, sono senza glutine, senza lievito, a basso contenuto di grassi . Ogni fetta ha solo 17 kcal ed è perfetta per una pausa leggera e fragrante. Confezione da 100 grammi.Gli altri prodotti della Linea Céréal Senza Glutine Integrale sono le Madeleine con Miele, il PanCampagnolo, la Tortina alla Carota, i Biscotti Cacao e Mandorle, i Biscotti Nocciole e Cioccolato e le Gallette di mais riso e semi.Per informazioni: www.prodotticereal.com Gustosissimi e perfetti in ogni momento della giornata. Sono i. Olio di girasole, miscela di farine pregiate e malto d’orzo sono gli ingredienti con cui vengono prodotti, ai quali si aggiungono semi di girasole, lino e sesamo. L’aggiunta dei semi, grazie alle loro sostanze nutritive, regala notevoli proprietà benefiche. I semi di girasole sono ricchi di vitamine, ferro e magnesio; i semi di lino contengono omega3, fibre e ferro e hanno proprietà emollienti e protettive; i semi di sesamo infine sono conosciuti per l’alto contenuto di minerali.I Grissini bio, come tutti i prodotti della linea Pan Rustico Biscopan , sono di colore tipicamente scuro e presentano un gusto ricco e deciso. Ricchi di fibre, vengono cotti al forno risultando così semplici e genuini proprio come i sapori di una volta. Sono anche eco-friendly: si presentano infatti in una nuova confezione che può essere smaltita nella carta ma che garantisce comunque la fragranza e la croccantezza dei grissini. Grazie alla loro versatilità sono ideali da portare sempre con sé anche per i pic-nic, per l’aperitivo, come snack spezzafame e sono indicati anche per chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana. I Grissini bio Pan Rustico sono disponibili nel formato da 200 grammi.Per informazioni: www.biscopan