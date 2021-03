Heaven arriva nella Gdo, latte di avena per tutti i gusti

Pubblicato il 12 marzo 2021 | 20:02

La linea Heaven: per il 90% degli intervistati il gusto è risultato migliore di quello degli altri prodotti vegetali equivalenti

Distribuzione sempre più capillare

Ottimi i risultati del sondaggio

l 2020 è stato l’anno del lancio sul mercato di, marchio italiano specializzato in. Tre i gusti.è la versione della bevanda heaven con la, perfetta da bere al bicchiere in qualsiasi momento della giornata., al gusto di, è stato pensato per aggiungere ancora più sapore ai cereali della colazione. Come le altre, anche la versione breakfast è, perché per il gusto di miele è stato selezionato un aroma naturale derivato da fiori, frutta / verdura e succhi di frutta, spezie e altre piante., la prima bevandalanciata sul mercato da heaven, è quella formulata per ottenere una perfettae preparare un cremoso avenaccino con una schiuma perfetta, la sua formula rinnovata assicura il risultato "a casa come al bar". Heaven barista ha ottenuto a maggio 2020 il prestigioso “".Lagioca un ruolo importante tra i valori fondamentali di heaven, sia nella scelta degli ingredienti del prodotto sia nel suo packaging: la scelta di(50% riciclato, 100% riciclabile) risponde alla volontà di trovare un equilibrio tra spreco alimentare, sicurezza e qualità, riciclo, convenienza e altri aspetti ambientali.Oggi Heaven è anche disponibile nel reparto frigo di tutti gli, in una nutrita schiera di market e gastronomie indipendenti a Milano e provincia, nei, in Veneto nella catena italiana di supermercati, ipermercati e centri commerciali a marchio, diffusi in tutto il Veneto e nelle province emiliane di Bologna e Ferrara. L'obiettivoè quello di rendere lain breve tempo e garantire ai clienti una valida alternativa al latte vaccino senza dover rinunciare al gusto.Negli ultimi due mesi, il brand ha dato vita a unain cui ha invitato le persone ad assaggiare gratuitamente Heaven per poi raccoglierne i pareri. Ildegli intervistati ha dimostrato di. Di questo campione circa il 34% era composto da consumatori che non avevano, in precedenza, apprezzato le bevande di origine vegetale. Il lato vincente è rappresentato proprio dal, che è riuscito a conquistare tutti, anche la nutrita schiera di consumatori affezionati al latte vaccino, coloro che lo consumano tutti i giorni o più volte alla settimana (il 54% del campione).Lehanno superano anche il confronto con la, poiché per ildegli intervistati il loro gusto è risultatodi quello degli altri prodotti vegetali equivalenti.Per informazioni: heavenoat.com