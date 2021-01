Loacker sceglie la frolla per la linea Gran Pasticceria Biscuits

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 20:15

Loacker Gran Pasticceria Chip Choc



Loacker Gran Pasticceria Nut Selection Nocciole

sono la prima linea diLoacker a base di, disponibili nelle quattro varianti:. Rappresentano unaper l’azienda di Auna di Sotto (Bz) che, per la prima volta, firma una linea di biscotti di frolla.è l’ interpretazione in chiave Loacker di un grande classico, il, a cui Loacker ha saputo infondere un gusto distintivo, grazie all’aroma intenso delle gocce di finissimo cioccolato peruviano monorigine, che ne impreziosiscono l’impasto.è un biscotto morbido e fragrante, con un lato ricoperto da uno strato di finissimo cioccolato scuro al latte (composto per il 39% da cacao)., deve il suo nome al fiocco di neve stampato sul suo lato di frolla.è disponibile nei due gusti, con nocciole 100% italiane tostate in casa Loacker, e, con mandorle 100% italiane. In Gran Pasticceria Nut Selection due biscotti sottili e croccanti racchiudono uno strato di crema di nocciole o mandorle e cioccolato scuro al latte (composto per il 39% da cacao). Sono ricoperti da granella di nocciole o da scagliette di mandorle.Le nuove referenze, ottenute, coloranti, conservanti e grassi idrogenati, sono ideali in accompagnamento a unae per dare un tocco in più a colazioni, merende e per soddisfare quel desiderio di dolcezza dei dopo cena.Prezzo consigliato al pubblico: Loacker Gran Pasticceria Chip Chop e Snowflakes 2,40 euro, Loacker Gran Pasticceria Nut Selection Mandorla e Nocciola 2,50 euro.Per informazioni: www.loacker.com