«Il settore pasticceria si è salvato», Iginio Massari guarda oltre il virus

Personaggio dell'anno

? Lo vedo di un bel colore, il che significa un ritorno alle origini contro ogni spreco. È il colore piu intenso perché vuol dire purezza, dolcezza e voglia di vivere». Non ha dubbi il maestro dei maestri,. Senza mezzi termini, dalla mitica pasticceria di via Veneto a, giudica senza infamia e senza lode l'anno che va a chiudere: «Il mondo della pasticceria - sottolinea - si è quasi tutto salvato ed ha retto nonostante l'emergenza Covid-19. Certo, se poi proponi lee non trovi iche consegnano le merci, hai lavorato per niente. O peggio, ti adegui alla nuova, e constati che le carte di credito sono quasi sempre bloccate e vanno in tilt dopo pochi scontrini, allora è inutile fare i miracoli se la tecnologia funziona a singhiozzo e le banche ti creano un mare di problemi ».E per ilcosa prevede, senza fare l'indovino, Massari? «Sarà un bel rebus. Ora è iniziata la campagna per il vaccino - ribadisce - ma io non credo che rappresenti una garanzia assoluta. Meglio sarebbe avere ospedali efficienti e in grado curare con tecnologie d'avanguardia i malati. Il Covid-19 è un banco di prova per l'umanità intera. Comunque sia, noi andiamo avanti per la nostra strada, al di là del virus. Continuiamo a lavorare sperando che non ci sia un sistema poliziesco che ci vieti di consegnare i nostri dolci».Infine, sul sondaggiodi Italia a Tavola ( clicca qui per votare ) il "re dei pasticcieri" dichiara: «È una bella iniziativa perché è importante sentire. Sono loro che decidono, che scelgono. Certo, noi possiamo sentirci delle divinità, ma se poi i clienti non ci premiamo acquistando i nostri prodotti... È fondamentale e corretto che non ci siano pressioni esterne. Essenziale la, al di là dei fans che comunque ti seguono. Io non mai fatto alcun tipo di campagna a mio sostegno: sono la bontà e la qualità del prodotto che ti premiano».