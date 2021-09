Orzo e tisane, bevande per rigenerarsi

Una tendenza ormai consolidata vede i consumatori sviluppare sempre più un crescente interesse verso l’aspetto salutare degli alimenti. Ci si orienta quindi verso l’acquisto di cibi e bevande sani e benefici per la salute e si prediligono prodotti che supportano il sistema immunitario. In questo conteso di rilievo le proposte di Nestlé con la gamma Orzoro e di Twinings con la linea Benessere.

Ripartire di slancio con Orzoro

Quando il periodo estivo giunge al termine ci si ritrova di nuovo sommersi dai ritmi frenetici della quotidianità ai quali doversi riabituare e con i quali ricominciare a convivere. Il rientro dalle vacanze è vissuto in maniera soggettiva: i bambini si preparano a ritornare sui banchi di scuola; i più grandi, invece, riprendono la loro organizzazione quotidiana e le abitudini di sempre. Un buon fedele compagno in momenti come questi è una bevanda semplice e piacevole a base di Orzoro per riuscire ad affrontare il rientro al meglio. Con la sua gamma di prodotti e il suo gusto unico, Orzoro è proprio un alleato pronto a regalare, ogni volta che se ne sente il bisogno, un momento di naturalità. La gamma e le modalità di utilizzo di Orzoro sono articolate: Orzo solubile, Orzo e cacao solubile, Orzo e caffè solubile, Moka. www.nestle.it

Twinings: le virtù della linea Benessere

In linea con le tendenze di mercato che vedono il benessere sempre più al centro delle scelte di acquisto del consumatore Twinings, protagonista mondiale nel segmento del tè e continuo innovatore nel segmento infusi, presenta in Italia Twinings Benessere, una linea a base di ingredienti naturali selezionati e vitamine o minerali con proprietà benefiche sull’organismo. Twinings Benessere rappresenta un nuovo modo per ottenere di più dalla propria quotidianità per aiutare a difendere l’organismo e rinforzare le difese immunitarie (Twinings Benessere Difesa), aumentare l’energia durante il giorno senza assumere caffeina (Twinings Benessere Energia) e neutralizzare i radicali liberi che causano lo stress ossidativo (Twinings Benessere Antiossidante). www.twinings.it