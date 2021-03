Packaging di lusso e tanto gusto, così Loison interpreta la Pasqua

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 20:33

La cappelliera ovale

La latta in edizione limitata

La confezione della collezione Romantica

, autorevole laboratorio di Costabissara (Vi) celebra lacon alcune produzioni che rendono omaggio allae che seducono anche oltre il palato. Iideati dasono infatti davvero protagonisti.Ispirata alledel tempo di Coco Chanel, laovale riporta un fregio vintage, a richiamo dello stile dei primi del Novecento. Al centro del coperchio un omaggio floreale, un mazzolino di mughetti, impreziosito da un fiocco in organza (avorio o verde a seconda del gusto) e il grande pendaglio impreziosito con 5 brillantini a forma di L, come Loison ma anche come “Love” o “Luxury”. La(cioccolato monorigine di cru sudamericani) - è avvolta in carta velina opaca.La, la più preziosa tra le confezioni della Primavera 2021, non poteva che essere dedicata alle. Il dolce è un gioiello di colomba in due gusti di sperimentata ricercatezza: Classica a.D. 1552 e, conLaè rappresentata da unstudiato per essere riutilizzato è lo scrigno disponibile in 3 colori diversi, rosa, lilla, verde, di una colomba: Classica a.D. 1552, Regal Cioccolato e al). L'idea di questo sacchetto multiuso è quella di essere riutilizzabile per le necessità quotidiane.Per informazioni: loison.com