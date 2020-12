Il progetto artigiano di Dario Loison: Panettoni che portano convivialità

Primo Piano del 27 dicembre 2020 | 12:33

è l'azienda dolciaria di Costabissara (Vi) dove la semplicità, l'amore dei, il tempo e la lungimiranza, mescolati con la giustadanno risultati inimitabili. È l’arte di trasformare lain. A capo dell'azienda artiginale veneta, che esporta tra l'altro i suoi prodotti in oltre 30 Paesi del mondo, vi è, candidato al sondaggio "Personaggio dell'anno dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza" per la categoria Pasticceri ( clicca qui per votare ).Decidi tu!Loison Pasticceri nasce nel 1938 da mio nonno Tranquillo anche se in realtà la data di nascita reale risale a qualche anno prima, precisamente al. Allora era un forno a legna per la panificazione a Motta di Costabissara, un periodo in cui ilera un alimento necessario e fondamentale, ma quando la gente iniziò a richiedere qualcosa di più dolce e saporito, nonno Tranquillo cominciò a produrre le primecon fichi ed uvetta».Cerchiamo quotidianamente di fare, qualcosa di esclusivo eche richiede studio e progettazione continui. Il tutto compatibilmente con le necessità diitaliano e straniero. Ci definiamo pertanto autori di un progetto artigiano.Sonia fa un immenso lavoro rivolto all'immagine Loison conben precise. Mi raffronto con lei quotidianamente per la progettualità di ogni singolae per tutti gli accessori, e tutto ciò ha rafforzato quello che vogliamo trasmettere, l'unicità del nostro prodotto.Laè il primo valore aggiunto riconosciuto alloe noi di Loison abbiamo cercato di valorizzarlo creando, anche un nostro metodo, con 2 collezioni che si rinnovano ogni anno, proprio come nel settore della. Oltre il 50% dei nostricambia ogni anno e tutto ciò ha inciso nel darci un carattere distintivo riconosciuto nel mercato.Loison è un'azienda che innova e l'innovazione tutto può essere fuorché prevedibile. Siamo stati i primi, oltre venti anni fa, a declinare il packaging come veicolo per la destagionalizzazione di prodotto e questo è descritto nello spazio digitale Papers Loison dov'è documentata questa evoluzione e come abbiamo innovato il mercato.«Se dobbiamo dare un numero siamo su circa 150 tipologie a catalogo, più il fuori catalogo realizzato per le personalizzazioni richieste dai vari mercati. Loison è molto orientata verso il "tailored to fit" sul fatto su misura. Molta richiesta è rivolta a piccolissimi numeri estremamente personalizzati».Ilè la vera testimonianza della nostra storia, dà una ragione a tutto ciò che esprimiamo non solo a parole ma con i fatti. Ad oggi custodisce migliaia tra strumenti, documenti antichi, cartoline eche negli anni ho raccolto neie sul web. Accanto lacon diverse migliaia di volumi. Devo dire che non è usuale trovare nelle aziende italiane, tantomeno in piccole imprese come la nostra, uno spazio dedicato alla scoperta di un', in questo caso dell'arte bianca, corredato di una sala espositiva e di unariservata a visite aziendali e alla didattica per le scuole e gli atenei universitari.Sicuramente uno degli ultimi panettoni che mi sta dando grandi soddisfazioni, il, con: da bambino amavo molto lee oggi abbiamo riportato questo gusto nel panettone Nerosale, dove la crema è stata realizzata su ricettazione interna, utilizzando libri della nostra biblioteca.Assolutamente sì, ogni giorno riceviamo testimonianze di consumatori e clienti da tutto il mondo che hanno nelle loro case i nostripronti per essere scartati e mangiati con i propri cari.Did = Dolci Innovazioni Digitalizzate. Votate Dario Loison!